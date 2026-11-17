polis güvenlik kamerası ve saha çalışmasıyla şüphelileri tespit etti

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağustos 2026’de kentte meydana gelen iki ayrı tekstil mağazası hırsızlığıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Olayları inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini ve şüphelilerin kullandığı güzergahları değerlendirerek önemli bulgular elde etti.

şüphelilerin tespiti ve yurt dışına çıkmaları:

Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda 5 şüphelinin kimlikleri ile kullandıkları araç belirlendi. Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamasında şüphelilerin söz konusu dönem içinde yurt dışına çıktıkları tespit edildi. Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik takibini sürdürdü.

yeniden geliş ve yakalama operasyonu:

Güvenlik güçleri, ilk olaylara karışan isimlerden 3 kişinin yeniden Iğdır’a geldiğini belirleyince, mağazaların çevresinde önlemler aldı. Planlı çalışma sonucu şüphelilerden üçü, daha önce hırsızlık yaptıkları tekstil mağazalarından birine geldikleri sırada yakalandı.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Hırsızlık yaptıkları mağazaya yeniden geldiler, polise yakalandılar