Aydınlı sporcu Dakar 2026'da kürsüye çıktı

Senegal'de düzenlenen Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatlarında taekwondo karma takım müsabakalarında gümüş madalya elde eden Aydınlı sporcu Cansu Şeyhoğlu, elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Şeyhoğlu'nun derecesi, hem kentte hem de branşta heyecan yarattı.

ziyarette tebrik ve değerlendirme:

Cansu Şeyhoğlu, antrenörleriyle birlikte Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette sporcunun olimpiyatlardaki performansı değerlendirilirken, İl Müdürü Yığmatepe Şeyhoğlu ve emeği geçen antrenörlerini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

başarının etkileri ve beklentiler:

Bu tür uluslararası başarılar, yerel spor altyapısının ve antrenörlük çalışmalarının önemini yeniden ortaya koyuyor. Şeyhoğlu'nun kazandığı madalya, genç sporcular için hem motivasyon kaynağı hem de bölgedeki taekwondo camiasının görünürlüğünü artıran bir sonuç oldu. İlerleyen süreçte sporcunun antrenman programı ve ulusal/uluslararası yarışma takvimi, başarıyı sürdürebilmek için kilit rol oynayacak.

İl müdürlüğü seviyesindeki bu tür görüşmeler, sporcuların başarılarının kurumsal düzeyde takdir edilmesi ve yol haritası oluşturulması açısından değer taşıyor. Cansu Şeyhoğlu'nun Dakar'daki derecesi, Aydın'daki spor çevrelerinde memnuniyetle karşılandı ve geleceğe dönük hedeflerin konuşulmasına zemin hazırladı.

SENEGAL’DE DÜZENLENEN DAKAR 2026 GENÇLİK OLİMPİYATLARI’NDA TAEKWONDO KARMA TAKIM MÜSABAKALARINDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANAN AYDINLI SPORCU CANSU ŞEYHOĞLU, ANTRENÖRLERİYLE BİRLİKTE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ SERHAT YIĞMATEPE’Yİ ZİYARET ETTİ.