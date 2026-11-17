olayın seyri:

Uzunköprü ilçesinde 19 Şubat 2022 tarihinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen silahla nitelikli yağma olayıyla ilgili soruşturma yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın failleri tespit edildi ve dosya adli mercilere taşındı.

yakalama süreci ve yürütülen çalışmalar:

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik takibin ardından operasyon düzenledi. Takip ve çalışmanın sonucunda şüphelilerin deşifre edilmesi sağlandı.

Olayla bağlantılı olarak yakalanan şahıslar S.K. (33), O.S. (27) ve E.G. (27) olarak belirlendi. Her birinin dosyasında, mahkeme kararına göre ayrı ayrı 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

adli süreç ve ceza infazı:

Söz konusu üç hükümlü, yürütülen çalışmalar sonucunda 16 Kasım 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerini takiben 17 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildiler.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar, usulüne uygun olarak teslim edildikleri Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Yetkililer, soruşturmanın ilgili birimlerce sürdürüldüğünü bildirdi.

EDİRNE’DE SİLAHLI YAĞMA SUÇUNDAN ARANAN 3 HÜKÜMLÜ YAKALANDI