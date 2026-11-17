Keşan'da kavşak çarpışması:

Edirne'nin Keşan ilçesinde, dün gece iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Olay, İpsala'dan Keşan yönüne seyir halindeki bir aracın ilçe girişindeki kavşaktan dönüş yapan başka bir otomobille çarpışmasıyla gerçekleşti.

yaralananlar ve müdahale:

Çarpışmada sürücü K.T. ile araçta bulunan C.Ç. ve S.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

kazanın kaydedilen ayrıntıları:

Yetkililerden aktarılanlara göre kaza, ilçenin girişindeki kavşakta meydana geldi. Yaralıların tedaviye alındığı ve olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının ardından trafik akışının sağlandığı bildirildi.

KEŞAN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.