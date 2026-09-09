Dolar 48,4734 +0,04%
Euro 56,4376 +0,19%
Bist 14.546,17 +0,98%
Altın Gram 6.928,89 +0,16%
EUR/USD 1,1637 +0,07%
Brent Petrol 99,78 +1,90%
--°

Aynı polis iki ay sonra alkollü sürücüyü yine yakaladı

Eskişehir'de durdurulan E.Y.'ye 1 promil alkollü olduğu belirlendi; aynı polis iki ay arayla yeniden yakaladı. 350 bin TL ceza, ehliyet iadesi 2033'e uzadı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Aynı polis iki ay sonra alkollü sürücüyü yine yakaladı

olay ve müdahale:

Dün gece Eskişehir Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Derman Caddesi üzerinde uygulama yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 TA 508 plakalı otomobili durdurdu. Araç sürücüsü E.Y. üzerinde yapılan alkol testinde 1 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İnceleme sırasında, yaklaşık iki ay önce aynı polis memuru tarafından sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmak gerekçesiyle el konulduğu ve o tarihte 50 bin TL idari para cezası uygulandığı belirlendi.

ceza ve idari işlem detayları:

Bu yeni tespit üzerine sürücüye bu kez 350 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetinin geri veriliş tarihi resmi işlemlerle 2033 yılına kadar uzatıldı.

Olay, Trafik Şube ekiplerinin uygulama hattında gerçekleşti; yetkililer benzer vakalarda denetimlerin süreceğini belirtiyor. Sürücü hakkında başlatılan idari işlemler ve ceza kararları kayıtlara geçti.

ESKİŞEHİR’DE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, 2 AY ÖNCE EHLİYETİNE EL KOYAN AYNI POLİS MEMURU TARAFINDAN YENİDEN...

ESKİŞEHİR’DE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, 2 AY ÖNCE EHLİYETİNE EL KOYAN AYNI POLİS MEMURU TARAFINDAN YENİDEN YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sosyal medya soruşturmasında Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
images

Küçükçekmece'de yıkım sırasında çöken bina mahallede paniğe yol açtı
images

İstanbul'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alın...
images

Çanakkale'de hafta boyu süren huzur uygulamasında 7 şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gerze'ye yeni cami için ilk kazma vuruluyor

Talas'ta tramvay son durağı yakınında 7 bin metrekarelik ticari arsa yatırımcı bekliyor

Hisarcık'ta köy hizmetlerinde öncelikler belirlendi

Mahalle ihtiyaçları yerinde tespit edildi: Beşikci muhtar ve vatandaşlarla buluştu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali