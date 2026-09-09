Aynı polis iki ay sonra alkollü sürücüyü yine yakaladı

olay ve müdahale:

Dün gece Eskişehir Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Derman Caddesi üzerinde uygulama yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 TA 508 plakalı otomobili durdurdu. Araç sürücüsü E.Y. üzerinde yapılan alkol testinde 1 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İnceleme sırasında, yaklaşık iki ay önce aynı polis memuru tarafından sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmak gerekçesiyle el konulduğu ve o tarihte 50 bin TL idari para cezası uygulandığı belirlendi.

ceza ve idari işlem detayları:

Bu yeni tespit üzerine sürücüye bu kez 350 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetinin geri veriliş tarihi resmi işlemlerle 2033 yılına kadar uzatıldı.

Olay, Trafik Şube ekiplerinin uygulama hattında gerçekleşti; yetkililer benzer vakalarda denetimlerin süreceğini belirtiyor. Sürücü hakkında başlatılan idari işlemler ve ceza kararları kayıtlara geçti.

ESKİŞEHİR’DE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, 2 AY ÖNCE EHLİYETİNE EL KOYAN AYNI POLİS MEMURU TARAFINDAN YENİDEN YAKALANDI.