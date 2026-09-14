Aynı sırada farklı hayaller: İzmir'de 27 çift ikiz aynı okulda eğitim görüyor

Aynı çatı altında 27 çift ikiz

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan ve ailelerce "İkizler Okulu" olarak anılan Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, yeni eğitim-öğretim yılına toplam 27 çift (54) ikiz öğrenciyle başladı. Okul, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni kayıt sistemi ile velilerin yoğun tercihlerinin birleşmesi sonucu bu özelliğini sürdürüyor.

Okulun geçmişi ve öğrenci dağılımı:

2003-2004 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan okulda yaklaşık 1.600 öğrenci öğrenim görüyor. Bu yılın ikiz dağılımı şöyle: ana sınıfında 1 çift, 6. ve 7. sınıflarda 4'er çift, 8. sınıfta 9 çift ve yeni kayıtlarla 5. sınıflarda 9 çift olmak üzere toplam 27 çift ikiz aynı çatı altında eğitim alıyor. Okul, bugüne kadar mezun ettiği 212 ikiz ile bölgedeki bilinirliğini koruyor.

Öğretmenler ve yönetimin yaklaşımı:

Okul Müdürü Hasan Basri Karaoğlu, bu yoğunluğun hem gurur hem de sorumluluk doğurduğunu vurguluyor. Karaoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni uygulamasının da etkisiyle, okulumuzun 'İkizlerin Okulu' olarak bilinmesi, ikiz anne babalarının bizi öncelikli tercih etmesini sağlıyor. Biz çocukları sadece ikiz olma özellikleriyle değil, akademik başarıları ve sosyal becerileriyle de ön plana çıkarmak istiyoruz. Öğretmenlerimiz zaman zaman çocukları karıştırsa da ilerleyen günlerde saç şekillerinden, giyimlerinden veya yeteneklerinden ayırt etmeyi başarıyor. Bu durum bizim için bir problem değil, aksine büyük bir zenginlik" şeklinde konuştu.

Bireysel hikâyeler ve farklı tercihler:

Okuldaki ikizler arasında dış görünüşleri benzer olsa da ilgi ve hedefler sıklıkla ayrışıyor. Zeynep ve İnci Solgu kardeşler, birlikte olmanın verdiği desteği önemsiyor; Zeynep Galatasaraylı ve ileride veteriner olmayı isterken, İnci Fenerbahçeli olup pilot ya da hostes olmayı hayal ediyor. Tofaş Spor Kulübü lisanslı basketbolcuları Edin ve Deniz kardeşler ise aynı takımı (Galatasaray) tutuyor ve ortak ilgi alanlarına sahip olmaktan memnun. Eylül ve Asya Koyuncu kardeşlerse okulun neşeli ikizleri olarak tanınıyor; fiziksel benzerliklerine rağmen karakterleri farklılık gösteriyor.

Yeni eğitim-öğretim yılına neşeyle başlayan ikizler, birbirleriyle olduğu kadar okulun diğer öğrencileriyle de kaynaşarak okul içinde farklı bir kültür oluşturuyor. Okul yönetimi, bu yapıyı hem destekleyip hem de her öğrencinin bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmaya çalışıyor ve bu durumu eğitim açısından bir zenginlik olarak değerlendiriyor.

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE 'İKİZLER OKULU' OLARAK BİLİNEN VE BUGÜNE KADAR 212 İKİZİN MEZUN OLDUĞU MAKBULE SÜLEYMAN ALKAN ORTAOKULU, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA 27 ÇİFT (TOPLAM 54) İKİZ ÖĞRENCİYLE 'MERHABA' DEDİ.