Göl yolu'nda kontrolden çıkan otomobil takla attı: Orhangazi'de baba ve oğlu yaralandı

Orhangazi'de araç takla attı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Göl Yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çarparak ters döndü. Kaza sonucu araçta bulunan baba ile oğlu yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı ve araç hareketi:

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi istikametinden Göl yönüne gitmekte olan aracın sürücüsü İlyas D. (43) yönetimindeki 16 KLK 55 plakalı otomobil, kontrolün kaybedilmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Araçta bulunan oğlu Yusuf İslam D. (19) ile sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Müdahale ve görüntüler:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından baba ve oğlu ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin görüntüler, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi; kayıtlar kazanın nasıl meydana geldiğine dair ayrıntıları gösteriyor.

BURSA'NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKARAK TAKLA ATTI. YAŞANAN KAZADA ARAÇTA BULUNAN BABA-OĞUL YARALANIRKEN, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI.