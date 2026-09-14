Atıklardan dersliklere: Esenler'de 8,5 milyon ücretsiz defter seferberliği

Atıklardan öğrenime: Esenler'in sürdürülebilir destek modeli

Esenler Belediyesi, geri dönüşümden elde ettiği gelirle hazırladığı okul defterlerini ücretsiz dağıtarak ilçedeki öğrencilerin eğitim masraflarına doğrudan katkıda bulunuyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte bugüne kadar öğrencilere ulaşan defter sayısı 8,5 milyone yükseldi. Belediye, her yıl ortalama 500 bin defri öğrencilerle buluşturuyor.

Bu yılki dağıtım töreninde Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu öğrencilerle bir araya geldi; AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş da programa katıldı. Defterler, ilçedeki 16 mahalledeki 61 okulta öğrencilerin ellerine ulaştırıldı ve çocuklar yeni eğitim yılının ilk gününde ihtiyaçlarını karşılamış oldu.

geri dönüşümle eğitim desteği:

Esenler Belediyesi'nin uygulaması atıkların ekonomiye kazandırılmasını eğitim desteklerine dönüştürüyor. Belediyenin geri dönüşüm gelirleriyle üretilen defterler, hem çevresel sürdürülebilirliği teşvik ediyor hem de ailelerin kırtasiye yükünü hafifletiyor. Ayrıca ilkokula başlayan yaklaşık 7 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye setleri de ücretsiz verildi; böylece birinci sınıfa adım atan çocuklar eksiksiz malzemeyle ders başı yaptı.

Belediye yetkilileri, defter ve kırtasiye desteğinin hiçbir ayrım gözetilmeksizin sürdürüldüğünü belirtiyor. İlçede eğitim gören yaklaşık 100 bin öğrenciye yönelik bu tür desteklerin, hem erişim eşitliğini güçlendirdiği hem de okul devamlılığını olumlu etkilediği vurgulanıyor.

yapay zekâ destekli okul güvenliği:

Esenler'de eğitimle eşzamanlı olarak yürütülen bir diğer proje ise okul güvenliğine ilişkin çalışmaları kapsıyor. İlçedeki tüm okullara kurulan yapay zekâ destekli kamera sistemleri yüzde 100 tamamlanarak aktif hale getirildi. Sistemler 24 saat kesintisiz izleniyor ve tespit edilen riskler anında emniyete bildiriliyor; proje, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Esenler Belediyesi arasında imzalanan ortak protokolle hayata geçirildi.

Başkan Göksu, uygulamanın ailelere güven verdiğini belirterek çocukların okula huzur içinde gönderilebileceğini söyledi. Belediye, hem eğitim materyali desteğini hem de güvenlik tedbirlerini birlikte yürütmenin ilçedeki eğitim kalitesine katkı sağladığını ifade ediyor.

Program, geri dönüşümün ekonomik değerini eğitim yatırımlarına dönüştüren bir model sunarken; Esenler Belediyesi, sürdürülebilirlik ve sosyal destek odaklı yaklaşımıyla öğrenci ihtiyaçlarını karşılamayı öncelikli görevleri arasında tutmayı sürdürüyor.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ