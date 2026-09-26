Ayvalık’ın iki itfaiye gazisinin adı arazözlerde yaşayacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından İtfaiye Haftası kapsamında başlatılan uygulama, görevleri sırasında yaralanarak gazi olan itfaiyecilerin isimlerini kentteki itfaiye araçlarında yaşatma amacını taşıyor. Uygulama, Ayvalık'tan emekli ve aktif iki itfaiyecinin adının arazözlere verilmesiyle özel bir anlam kazandı.

uygulamanın kapsamı:

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası vesilesiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, görev sırasında şehit düşen ve yaralanarak gazi olan itfaiyecilerin anısını yaşatmak için harekete geçti. Başkan Ahmet Akın öncülüğünde hayata geçirilen çalışma kapsamında 14 şehit ve gazi itfaiyecinin adı, Balıkesir İtfaiyesi bünyesindeki araçlara verildi.

ayvalık'ta karşılanışı:

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'nde uzun yıllar görev yapan emektar itfaiyeciler Hasan Yüce Baştopçu ile Levent Aydoğan'ın isimleri, iki ayrı itfaiye arazözüne yazıldı. Her iki isim de yangın ve afet müdahaleleri sırasında yaralanarak gazi olan personeli temsil ediyor ve artık meslektaşlarının kullandığı araçların üzerinde anılacak.

İsimlerin araçlara verilmesi, Ayvalık halkı ve itfaiye camiasında gururla karşılandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği tören Atatürk Anıtı'nda yapıldı; törenin ardından Türk bayraklarıyla süslenen, üzerinde şehit ve gazi itfaiyecilerin isimleri bulunan araçlarla şehir turu gerçekleştirildi.

Bu uygulama, yıllardır alevlerin ve afetlerin karşısında görev yapan itfaiye emekçilerine yönelik bir vefa örneği olarak değerlendiriliyor ve emekleri araçlar üzerinde somut biçimde yaşatılmış oluyor.

AYVALIK’IN İKİ KAHRAMAN İTFAİYECİSİNİN İSİMLERİ ARAZÖZLERDE YAŞAYACAK