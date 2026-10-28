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Yağmur altında 103. yıl coşkusu: Ergani'de Cumhuriyet Bayramı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı, yoğun yağmur altında Botanik Park'taki törende protokol ve vatandaşlarla kutlandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yağmur altında 103. yıl coşkusu: Ergani'de Cumhuriyet Bayramı

Tören ve atmosfer:

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, yoğun yağmur altında gerçekleştirildi. Etkinlikler, Ergani Belediyesi Botanik Park'ta düzenlenen törenle sürdü; yağmur törene katılanların kararlılığını öne çıkardı.

Katılımcılar ve törensel anlar:

Törene Ergani Kaymakamı Nurbaki Yalçın, Belediye Başkan Vekili Fırat Karaduman, Garnizon Komutanı Yarbay Erhan Eren, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI, YOĞUN YAĞMUR ALTINDA...

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI, YOĞUN YAĞMUR ALTINDA GERÇEKLEŞTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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