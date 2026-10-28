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Van'da 103. yıl coşkusu valilik bahçesinde Atatürk heykeli önünde

Van'da 29 Ekim'in 103. yılı, valilik bahçesindeki Atatürk heykeli önünde çelenk sunma töreniyle kutlandı; kutlamalar yarın Beşyol Meydanı'nda sürecek.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Van'da 103. yıl coşkusu valilik bahçesinde Atatürk heykeli önünde

Van'da valilik bahçesinde çelenk sunma töreni

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında Van'da valilik bahçesindeki Atatürk heykeli önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören, kentteki resmi kutlamaların başlangıcını oluşturdu.

Törene katılanlar:

Törene Van Valisi Ozan Balcı, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Müftüsü Kadir Koçak, kaymakamlar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tören akışı ve sonraki program:

Valilik, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve büyükşehir belediyesi tarafından Atatürk heykeline çelenk sunumunun ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Resmi kutlamaların devamının ise yarın Beşyol Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerle sürdürüleceği bildirildi.

VAN’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA VALİLİK BAHÇESİNDE BULUNAN...

VAN’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA VALİLİK BAHÇESİNDE BULUNAN ATATÜRK HEYKELİ ÖNÜNDE ÇELENK SUNMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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