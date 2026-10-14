Ayvalıklı sanatçılar Edremit'te mitolojik izleri tuvale taşıyor

Edremit'e taşınan mitolojik temalar:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tanınan sanatçılar Olcay Kıncay ve Melike Yaşa, yerel ve Anadolu mitolojisinin sembollerini eserlerine taşıyarak Edremit'te izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İki sanatçının hazırladığı sergiler, Kazdağları'nın efsanevi simgelerinden Sarıkız ile Anadolu ve Mezopotamya geleneğinde önemli yeri olan Şahmeran'ı merkezine alıyor.

Sanatçılar, mitolojik anlatıları çağdaş bir dille yorumlayarak hem kültürel mirasa vurgu yapıyor hem de izleyiciyi imgeler, renkler ve biçimler üzerinden bir yolculuğa davet ediyor. Eserlerde yer alan figüratif ve soyut anlatımlar, bölge kimliğiyle kurulan görsel ilişkileri güçlendiriyor.

Sergi detayları:

Ayvalıklı iki sanatçının ortaklaşa sunduğu 'Sarıkız' ve 'Şahmeran' sergileri, 19 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'te Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda açılacak. Sergi, ziyaretçilere dört gün boyunca açık kalacak ve 22 Ekim Perşembe gününe kadar görülebilecek.

Sanat ve izleyici etkileşimi:

Sanatın birleştirici yönünü taşıyan bu düzenleme, Ayvalık'ta ilgi gören eserlerin Edremit'te de izleyiciyle buluşmasını hedefliyor. Olcay Kıncay ve Melike Yaşa'nın özgün yorumlarıyla ortaya çıkan işler, yerel mitoloji ile güncel estetik anlayışını bir araya getiriyor ve Edremitli sanatseverlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

OLCAY KINCAY VE MELİKE YAŞA, “SARIKIZ” VE “ŞAHMERAN” SERGİLERİNİ EDREMİTLİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURACAK