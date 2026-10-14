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Merkezefendi'de Lavanta Bahçesi bitişiğinde doğayla iç içe yürüyüş parkı

Merkezefendi Belediyesi, Şemikler Mahallesi'nde Lavanta Bahçesi yanında mevcut ağaçları koruyarak yürüyüş ve bisiklet yolları içeren bir park oluşturuyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Merkezefendi'de Lavanta Bahçesi bitişiğinde doğayla iç içe yürüyüş parkı

proje hakkında:

Merkezefendi Belediyesi, ilçenin yeşil alanlarını artırma ve vatandaşların doğayla vakit geçirebileceği yeni yaşam mekânları oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Şemikler Mahallesi'nde, Lavanta Bahçesi bitişiğinde planlanan yürüyüş parkı bu çabanın yeni adımlarından biri olarak hayata geçirilecek.

uygulama ve koruma yaklaşımı:

Projede doğal doku öncelikli tutulacak; mevcut ağaçlar korunacak ve alanın bitki örtüsüne zarar verilmeden düzenlemeler yapılacak. Park içinde yürüyüş ve bisiklet yolları, düzenli yeşil alanlar ve dinlenme noktaları oluşturulması planlanıyor. Tasarım, her yaştan kullanıcının rahatça faydalanabileceği şekilde şekillendiriliyor.

toplumsal katkı ve devam eden çalışmalar:

Yürüyüş parkı projesi, bölge sakinlerine yeni bir nefes alanı sunmayı ve Şemikler Mahallesi başta olmak üzere ilçenin sosyal yaşamına olumlu katkı sağlamayı hedefliyor. Merkezefendi Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik benzer projeler geliştirerek daha yaşanabilir, yeşil ve modern bir kent oluşturma yolunda adımlar atmaya devam ediyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, İLÇENİN YEŞİL ALANLARINI ARTIRMAK VE VATANDAŞLARIN DOĞAYLA İÇ İÇE VAKİT...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, İLÇENİN YEŞİL ALANLARINI ARTIRMAK VE VATANDAŞLARIN DOĞAYLA İÇ İÇE VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ YENİ YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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