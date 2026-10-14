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Özay Gönlüm'ün mirası Denizli Kent Müzesi'nde yeni köşede canlanıyor

Denizli'nin halk müziği ustası Özay Gönlüm'ün fotoğrafları, telli çalgıları ve eşyalarının sergilendiği özel bölüm, kent kültürünü gençlere aktarıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Özay Gönlüm'ün mirası Denizli Kent Müzesi'nde yeni köşede canlanıyor

özay gönlüm'ün anısı müzede yaşatılıyor:

Denizli'nin yetiştirdiği Türk halk müziği ustası Özay Gönlüm için Denizli Kent Müzesi'nde oluşturulan özel bölüm, sanatçının yaşamı ve sanatını ziyaretçilere aktarıyor. Bölümde yer alan fotoğraflar, konser afişleri ve kişisel eşyalar, Gönlüm'ün sahne kimliğini ve kentle kurduğu bağı görsel olarak sunuyor.

Müzeye gelenler sergide sanatçının sahne anlarından kareler, basılı materyaller ve müzik yaşamına ilişkin belge niteliğindeki objelerle karşılaşıyor. Vitrinlerde yer alan eserler, hem Gönlüm'ü tanıyanlar için geçmişe bir köprü kuruyor hem de genç kuşaklara yöresel müziğin dokusunu aktarıyor.

serginin içerdiği materyaller ve enstrümanlar:

Sergide bulunan görseller ve belgeler arasında konser afişleri, sahne fotoğrafları ile birlikte sanatçının müziğinde önemli yer tutan telli çalgılar da dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, üç telli sazı ve benzeri enstrümanları yakın plandan görerek Gönlüm'ün müzikal pratiğine dair somut bir izlenim ediniyor.

Bu materyaller, Özay Gönlüm'ün eserlerinde nasıl bir yorum ve anlatım dili geliştirdiğini anlamaya yardımcı olurken, yöresel ezgilerin sahneye taşınma biçimlerini de gözler önüne seriyor.

kentin müzik mirasının korunması ve aktarımı:

Denizli Kent Müzesindeki özel köşe, sadece geçmişi sergilemekle kalmıyor; aynı zamanda kentin müzik kültürünün belleğini canlı tutmayı hedefliyor. Bu alan, yerel müzik geleneğinin belgelenmesi ve sonraki nesillere aktarılması açısından önemli bir araç olarak sunuluyor.

Müze yetkilileri ve ziyaretçiler, Gönlüm'ün çalışmalarının Denizli türkülerini daha geniş kitlelere taşıma konusundaki rolünü vurguluyor. Sergi, bölgenin müzikal zenginliğini tanıtmanın yanı sıra, gençlerin halk müziğine ilgi duymasına da zemin hazırlıyor.

Sonuç olarak, Denizli Kent Müzesi'ndeki bu özel bölüm, Özay Gönlüm'ün anısını yaşatırken kentin kültürel kimliğinin önemli bir unsurunu korumaya devam ediyor ve ziyaretçilere hem geçmişe dair bir pencere hem de yerel müziğe dair bir öğrenme alanı sunuyor.

DENİZLİ KENT MÜZESİ’NDE ÖZAY GÖNLÜM’ÜN HATIRASI YAŞATILIYOR

DENİZLİ KENT MÜZESİ’NDE ÖZAY GÖNLÜM’ÜN HATIRASI YAŞATILIYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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