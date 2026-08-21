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Ayvalık'ta güneş ve kadın emeğiyle domates salçası üretimi

Ayvalık Küçükköy'de kadınların el emeği ve Kuzey Ege güneşiyle hazırlanan ev yapımı domates salçaları, artan talebi karşılamak için üretimini büyütüyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ayvalık'ta güneş ve kadın emeğiyle domates salçası üretimi

Küçükköy'de üretim süreci:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin mutfağında, domates salçası üretimi titizlikle yürütülüyor. Süreç, kırmızı domateslerin özenle seçilmesiyle başlıyor. Kooperatifte çalışan kadınlar domatesleri önce yıkıyor, ardından doğrayıp rendeliyor; bu hazırlık aşamaları lezzetin temelini oluşturuyor.

Güneşte kurutma ve hijyen:

Rendelenen domatesler, üretimin ayırt edici adımı olan doğal kurutma için güneşin altına bırakılıyor. Günler süren bu işlem, domateslerin aromasını yoğunlaştırıyor ve kıvam kazanmasını sağlıyor. Üretim ekibi, geleneksel yöntemleri korurken aynı zamanda üretim alanlarında modern hijyen kurallarına sıkı şekilde uyuyor; bu sayede hem tat hem de sağlık kriterleri dengeleniyor.

Paketleme ve satışa hazırlık:

Küçükköy'deki kooperatif mutfağının bahçesinde, gün boyunca güneş alan özel alanlarda kurutulan salçalar istenen kıvama ulaştığında el emeğiyle kavanozlanıyor. Ürünler genellikle yarım ve bir litrelik cam kavanozlara dolduruluyor, etiketleniyor ve kooperatifin satış noktalarına gönderiliyor. Bu paketleme süreci hem ürünün taşınmasını kolaylaştırıyor hem de tüketicinin doğrudan yerel üreticiye ulaşmasını sağlıyor.

Kooperatif mağazalarında satışa sunulan ev yapımı salçalar, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Talebin artması, üretim kapasitesinin her yıl biraz daha yükseltilmesine yol açarken, kadın üreticiler yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Yerel üretim ve ekonomik katkı:

Küçükköy'de yapılan salça sadece bir gıda ürünü değil; aynı zamanda kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesinin somut bir örneği. Her kavanoz, yöresel üretim kültürünün, sabrın ve el emeğinin izlerini taşıyor. Kooperatifin çalışmaları, yerel ekonomiye katkı sağlarken bölgedeki üretimin güçlenmesine de destek oluyor.

Sonuç olarak Ayvalık'taki bu küçük mutfakta güneş, gelenek ve emek birleşerek sofralara özgün bir lezzet kazandırıyor. Kooperatifin sürdürülebilir üretim ve hijyen odaklı yaklaşımı, talepteki artışı karşılamaya yönelik adımlarını da şekillendiriyor.

BALIKESİR&#039;İN AYVALIK İLÇESİNİN KÜÇÜKKÖY MAHALLESİ&#039;NDE FAALİYET GÖSTEREN S.S. AYVALIK ÜRETİM VE...

BALIKESİR'İN AYVALIK İLÇESİNİN KÜÇÜKKÖY MAHALLESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN S.S. AYVALIK ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFİ'NİN MUTFAĞINDA, KADINLARIN EMEĞİ VE KUZEY EGE GÜNEŞİ BULUŞUYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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