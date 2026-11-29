Ayvalık'ta poyrazın etkileri:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kuzeydoğudan gelen kuvvetli poyraz, gündelik yaşamı ve deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Rüzgârın gündüz saatlerinde saatte 45-60 kilometre hızla estiği, akşam saatlerinden itibaren ise ani güçlenmelerle 90 kilometreyi aşabileceği bildirildi. Etkinin özellikle sahil kesiminde ve rıhtım çevresinde hissedildiği kaydediliyor.

deniz trafiğinde yaşanan sorunlar:

Sert rüzgâr ve yükselen dalgalar küçük balıkçı tekneleri için risk oluşturuyor. Bağlandıkları halatların kopması sonucu bazı teknelerin sürüklendiği, kıyıya doğru gidişlerin gözlendiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir teknenin battığı yönünde bilgi ulaşmamış olsa da, olumsuz koşulların akşam saatlerinde artma ihtimali, deniz trafiğinde kesintilere yol açıyor.

Rıhtım ve iskelelerde çalışanlar ile tekne sahipleri, bağlama malzemelerini ve tekne güvenliğini yeniden gözden geçiriyor. Kıyı boyunca oluşan dalga kırıcılarda su sıçramaları ve kaygan yüzeyler nedeniyle yer yer tehlike meydana geliyor.

yetkililerin uyarıları ve alınabilecek önlemler:

Yetkililer vatandaşları ve denizcileri bilgilendirerek, olumsuz hava şartları süresince denize açılmamaları ve sahil boyunca tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle balıkçıların ve tekne sahiplerinin güvenlik önlemlerini almaları, bağlama halatlarının kontrol edilmesi, gevşek ekipmanların sabitlenmesi ve mümkünse teknelerin güvenli yerlere çekilmesi tavsiye edildi.

Ayrıca cadde ve sokaklarda ağaç, direk ve tabela devrilmelerine karşı dikkatli olunması, çatı malzemelerinin gevşek durumdaysa sabitlenmesi veya uzak durulması, fırtına riski boyunca dışarıda riskli alanlarda bulunulmaması gerektiği yinelendi.

AYVALIK’TA ŞİDDETLİ POYRAZ HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR