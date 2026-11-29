Olayın ayrıntıları:

Bolu'nun Akpınar Mahallesi Narin Sokak'ta park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz halde bir kişi olduğu fark edildi. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapması üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve ilk bulgular:

Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından itfaiye ekipleri aracın camını kırarak kapısını açtı. İçeride bulunan kişinin Ünal Günal (55) olduğu belirlenirken, sağlık ekipleri yapılan kontrollerde Günal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta bulunan plakaya ilişkin bilgi 14 AEF 301 olarak kayda geçti.

İnceleme ve takip süreçleri:

Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde çalışma gerçekleştirdi. Günal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli ve tıbbi inceleme başlatıldı; soruşturma ekipleri olayın tüm yönlerini aydınlatmak üzere çalışmayı sürdürüyor.

BOLU’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ İÇERİSİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNAN 55 YAŞINDAKİ ÜNAL GÜNAL’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ.