Ayvalık'ta mavi nefes: çocuklar denizi ve teknolojiyi öğreniyor

Mavi Nefes Eğitim Otobüsü ayvalık'ta öğrencilerle buluştu

DenizTemiz Derneği/TURMEPA ile Garanti BBVA iş birliğinde yürütülen Mavi Nefes Projesi altıncı yılında da gençlere yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Proje kapsamında Türkiye'yi dolaşan Mavi Nefes Eğitim Otobüsünün ikinci durağı Ayvalık oldu; etkinlik Setur Ayvalık Marina'da, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirildi.

Programın içeriği ve hedefleri:

Beş gün sürecek program boyunca öğrenciler, deniz ekosistemleri, deniz kirliliğinin kaynakları ve bunun önlenmesine ilişkin çözüm yolları üzerine eğitimler aldı. Atölye çalışmalarıyla çocukların yalnızca sorunları öğrenmeleri değil, çözüm üretebilen bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor. 5 gün boyunca düzenlenecek etkinliklerde katılımcılar, saha uygulamaları, görsel-işitsel materyaller ve grup çalışmalarında çevre bilincini pekiştirdi.

Proje, deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmanın yanı sıra öğrencilerin çözüm odaklı düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Böylece çocukların çevreyi koruma sorumluluğunu içselleştirmeleri ve yerel topluluk içinde etkin rol almaları teşvik ediliyor.

Yapay zekâ ve robotik kodlama sınıfı açılışı:

Program sonrasında Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda hayata geçirilen Vedia Nil Apak Yapay Zekâ Destekli Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Sınıfı'nın açılışına katıldı. Yeni sınıfın amacı, öğrencilerin yapay zekâ, robotik kodlama ve üretim teknolojileri alanında yetkinlik kazanarak bu becerileri çevre ve deniz koruma projelerine entegre etmelerini sağlamak.

Başkan Ergin açılışta, "Denizlerimizin ve çevremizin korunmasına yönelik farkındalığı artıran bu değerli çalışmanın Ayvalık’ta gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın denizi, doğayı ve geleceği koruyan bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğu. Mavi Nefes Eğitim Otobüsü’nde öğrencilerimizle buluşarak onların heyecanına ortak olduk" sözleriyle projenin önemine vurgu yaptı.

Mavi Nefes Eğitim Otobüsü'nün Ayvalık programıyla amaçlanan bir diğer husus, çocukların çevre bilincini güçlendirirken teknolojiyi doğanın korunması için kullanabilecek yaratıcı fikirler geliştirmelerine zemin hazırlamak. Programa Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Acemoğlu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Ali Çiftçi, TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk ve Setur Ayvalık Marina Müdürü ile TURMEPA Ayvalık Temsilcisi Süleyman Ercan de katıldı.

Etkinlik, yerel yönetim, eğitim kurumları ve sivil toplum iş birliğiyle hem kısa vadeli eğitim kazanımları hem de uzun vadede Ayvalık'ta sürdürülebilir çevre bilincinin yaygınlaşması hedefiyle sürdürülüyor.

MAVİ NEFES EĞİTİM OTOBÜSÜ'NÜN İKİNCİ DURAĞI AYVALIK OLDU.