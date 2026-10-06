IAC 2026'da Future Space sahnesi: yerli FPGA çözümleri ve AMECA'nın ilk gösterimi

Future Space alanı ve kongrenin yeni yüzü:

Antalya'da 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında, kongre tarihinde ilk kez Future Space adıyla bin metrekarelik ayrı bir etkinlik alanı oluşturuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK yürütücülüğünde ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliğiyle hayata geçirilen bu bölüm; start-up'lar, uzay ajansları, yatırımcılar ve küresel sektör temsilcilerini aynı platformda bir araya getirmeyi amaçlıyor.

alanın amacı ve program yapısı:

Future Space, IAC tarihinde ilk kez girişim odaklı bir sergi ve ağ kurma mekanizması sunuyor. Alanda firma sunumları, paneller, uluslararası program ve fon tanıtımları ile firmalar arası ikili görüşmeler düzenleniyor. Ayrıca T3 Vakfı girişimcilerinin stantları ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından hazırlanan Ufkun Ötesinde Sergisi de ziyaretçilere açık durumda.

Beyond Orbit Programı ve uluslararası hedefler:

Future Space'in önemli bileşenlerinden biri olan Beyond Orbit Programı kapsamında seçilen uzay teknolojisi girişimlerinin hedefi, uluslararası kurum ve firmalarla yatırım, satış, ortak Ar-Ge ve tedarik zinciri iş birlikleri geliştirmek. Bu çerçevede yerli ekipler, doğrudan sektör oyuncuları ve potansiyel fon sağlayıcılar ile temas kurma fırsatı buluyor.

yerli girişimler ve teknolojik odaklar:

Alan içerisine kurulan stantlarda dikkat çeken firmalardan biri RunX Teknoloji oldu. Firmanın Elektrik Elektronik Mühendisi Cengizhan Kahraman, şirketin gömülü sistemler ve FPGA tabanlı teknolojiler geliştirdiğini belirtti. Kahraman, uzay, havacılık ve savunma sanayiine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, FPGA'yı GPU mimarisi ile çip tasarımları arasında konumlanan özel bir donanım olarak tanımladı ve bu yapının üzerinde sayısal tasarımlar geliştirdiklerini aktardı.

Kahraman, yurt içinde ve dışında çeşitli iş birlikleri yürüttüklerini, ABD'de üç farklı firmayla çalışma gerçekleştirdiklerini ve bunlardan ikisinin uzay sektöründe faaliyet gösterdiğini ifade etti. RunX'un odaklandığı alanlar arasında harekete duyarlı kameralar, görüntü işleme, radar sinyal işleme ve yapay zekâ uygulamaları yer alıyor.

FPGA teknolojisinin özellikle düşük güç tüketimi ve gerçek zamanlı veri işleme kabiliyeti sayesinde uzay ve savunma uygulamalarında tercih edildiğini vurgulayan Kahraman, yeni nesil FPGA'lere yapay zekâ entegrasyonlarının da mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca kendi fikri mülkiyet portföylerini geliştirmeye çalıştıklarını ve yerli çözümlerin, yüksek lisans maliyeti bulunan yabancı ürünlere alternatif oluşturarak dışa bağımlılığı azaltacağını söyledi.

AMECA'nın IAC'deki ilk sunumu:

Kongrede teknoloji girişimlerinin yanı sıra yapay zekâ ve robotik sergileri de yoğun ilgi gördü. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) standında yer alan insansı robot AMECA, IAC tarihinde ilk kez ziyaretçilerin önüne çıktı. ESA tarafından yapay zekâ destekli robot elçi olarak tanımlanan AMECA; insan yüzüne yakın tasarımı, yüz ifadeleri ve hareket kabiliyetiyle insan-robot etkileşimine yönelik teknolojileri sergiliyor.

AMECA daha önce ESA'nın farklı etkinliklerinde kullanılmış olsa da Antalya'daki IAC 2026, robotun ilk kez Uluslararası Uzay Kongresi'nde sergilenmesine ev sahipliği yaptı. Bu gösterim, yapay zekâ ve robotik uygulamalarının uzay çalışmalarındaki iletişim ve temsil rolüne dair somut bir örnek sundu.

IAC 2026, 9 Ekim'e kadar Antalya'da devam ediyor ve Future Space gibi yenilikçi alanlar, yerli girişimlerin uluslararası ağlarla daha derin bağlar kurması için bir platform sağlamaya devam edecek.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN 77. ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ'NDE (IAC 2026), KONGRE TARİHİNDE İLK KEZ OLUŞTURULAN "FUTURE SPACE" ALANINDA TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ, UZAY AJANSLARI, SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELDİ. YERLİ GİRİŞİMLERİN UZAY VE SAVUNMA SANAYİİNE YÖNELİK TEKNOLOJİLERİNİ SERGİLEDİĞİ KONGREDE, AVRUPA UZAY AJANSI (ESA) STANDINDAKİ İNSANSI ROBOT AMECA DA İLK KEZ ZİYARETÇİLERİN KARŞISINA ÇIKTI.