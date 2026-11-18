Kadın Azmağı'nda nadir bir an

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı, bu kez bölgeyi yakından takip edenlerle paylaşılacak özel bir görüntüye ev sahipliği yaptı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan karelerde, nesli tehlike altında bulunan su samuru azmak sularında yüzüyor ve doğal yaşamını sürdürürken izlenebiliyor.

Görüntüler, Kadın Azmağı'nın sahip olduğu berrak su, zengin su altı bitki örtüsü ve canlı çeşitliliğinin canlı bir kanıtı olarak değerlendirildi. Kayıt anı, hem bölge halkı hem de doğa gözlemcileri tarafından büyük ilgi gördü.

Doğal ekosistem için taşıdığı önem:

Su samurları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan türler arasında bulunuyor ve sulak alan sağlığının göstergesi olarak kabul ediliyor. Kadın Azmağı'nda tespit edilen bu birey, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine ilişkin olumlu bir işaret olarak yorumlanıyor.

Akyaka'nın korunan kimliği ve görünürlük:

Akyaka, 2011'de Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından sakin şehir ilan edilerek sürdürülebilir yaşam ve yavaş turizm ilkeleriyle ön plana çıktı. Ayrıca Kadın Azmağı, NASA görüntüleriyle uluslararası düzeyde de dikkat çekiyor; su samurunun kaydedilmesi ise bölgenin hem doğal mirasını hem de koruma ihtiyacını tekrar gündeme taşıdı.

Uzmanlar ve yerel yetkililer, vatandaşların elde ettiği bu tür görüntülerin korunma çalışmalarına katkı sağladığını, ancak hassas alanlarda insan etkisinin azaltılması gerektiğini vurguluyor. Kadın Azmağı'nda gözlemlenen canlı çeşitliliğinin korunması için yerel duyarlılığın sürdürülmesi önem taşıyor.

AKYAKA MAHALLESİ'NDE BULUNAN VE DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DÜNYACA TANINAN KADIN AZMAĞI'NDA, NESLİ TEHLİKE ALTINDA BULUNAN SU SAMURU GÖRÜNTÜLENDİ.