ESOGÜ'nün COP31 katılımı:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Türkiye Programı'nda 6 projeyle yer aldı. Programa ESOGÜ Rektör Danışmanı ve COP31 Koordinatörü Prof. Dr. Hakan Demiral, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Karademir, Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Emiroğlu ve Ziraat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Yusuf Aktaş katıldı.

sunulan projeler ve araştırma alanları:

Programda ESOGÜ adına sunulan çalışmalar, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik, biyolojik çeşitlilik ve genetik araştırmalarını kapsayan farklı disiplinleri bir araya getirdi. Eğitim odaklı proje olarak Prof. Dr. Ersin Karademir 'İklim Dirençliliği İçin STEM ile Bütünleşik Afet Eğitimi ve Doğa Tabanlı Çözümler' başlıklı çalışmayı sundu. Biyoloji alanından Prof. Dr. Özgür Emiroğlu iki projeyle yer aldı: 'Türkiye’de Karasal Alanlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Tür Tehditlerinin Ele Alınması' ile 'Türkiye İç Sularındaki İstilacı Gümüşi Havuz Balığı Popülasyonlarının Genetik Çeşitliliği'.

Kimya bölümünden Prof. Dr. Arif Kıvrak 'Dijital Yeşil' isimli projesiyle; Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden Prof. Dr. Taki Karslı ise 'Denizli ve Gerze Tavuklarında ddRADseq ile Genetik Çeşitlilik ve Seleksiyon İzleri' ve 'Ile de France Anadolu Merinosu Koyunlarında Sıcaklık Stresi Toleransı ve Aday Genler' başlıklı iki çalışmayla programa katkı sağladı.

kurumsal işbirlikleri ve sonuç odaklı temsil:

Konferans sürecinde ESOGÜ heyeti, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. ESOGÜ, farklı disiplinlerden araştırmacıların katkısıyla hazırlanan projeler aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve biyolojik çeşitliliğin korunması alanlarındaki bilimsel çalışmalarını COP31 programında temsil etti.

Üniversitenin sunduğu projeler, hem eğitim hem de uygulamalı araştırma boyutlarında iklim dayanıklılığı ve genetik çeşitlilik konularını ön plana çıkararak ulusal programda görünürlük sağladı.

PROGRAMA, ESOGÜ REKTÖR DANIŞMANI VE COP31 KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. HAKAN DEMİRAL, EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ERSİN KARADEMİR, FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ÖZGÜR EMİROĞLU VE ZİRAAT FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ YUSUF AKTAŞ KATILDI.