mahkeme kararı:

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında heyet, maktul Osman Polat (37) olayına ilişkin olarak sanıklar Kadir G. ve Yetkin S. hakkında önce müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, eylemin olası kastla işlendiği kanaatine vararak bu cezayı 20'şer yıl hapis düzeyine indirdi ve infaz rejimi bakımından sanıklar hakkında mükerrerliğe özgü uygulamanın ikinci kez uygulanmasına hükmetti.

Dava kapsamında yargılanan Dilek P., İbrahim D., Mehmet D., Mustafa K. ve Serdar G. ise mahkeme tarafından suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraat etti. Ayrıca, Yıldırım Y. hakkında mala zarar verme suçundan açılan diğer dosyada mağdurun şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle dava düştü.

sanık savunmaları:

Duruşmada söz alan sanık Kadir G., olay günü Oğuzeli'nde bekar evinde olduğunu, kahvehane önünde bulunmadığını öne sürdü ve hakkında beraat talep etti. Olası bir mahkûmiyet halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını da kabul ettiğini belirtti.

Yetkin S. ise gece saatlerinde yeni uyandığını, mahallede İbrahim ile aralarında bir süre önce hoşnutsuzluk bulunduğunu söyledi. Kapı önünde Mustafa ile İbrahim'in tartıştığını gördüğünü ifade eden Yetkin S., aleyhlerine beyanda bulunulmuş olabileceğini belirterek suçlamaları reddetti ve beraat talep etti.

Sanık Dilek P., polisleri görünce korkup komşusuna geçtiğini, eşinin de olay akşamı kendisiyle birlikte dışarıda olduğunu ve sonrasında Kadir G.'nin evine yemeğe gittiklerini anlattı. Evde İbrahim'i görmediğini söyleyen Dilek P. suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Avukatı Hakan Urul da müvekkilinin olay yerinde bulunmadığını, dosyada cezalandırmaya yeterli somut delil bulunmadığını savundu.

olayın geçmişi:

Olay, 17 Ekim 2022 gecesi Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kahvehanenin önüne gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler husumetlilerine ateş etti. Olay sırasında hedef olduğu belirtilen bir kişi hafif şekilde yaralanırken, Yeşilvadi Millet Bahçesi güvenlik görevlisi Osman Polat ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Polat, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polat'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mahkeme kararında sanıkların savunmaları ve dosyadaki deliller değerlendirilerek eylemin niteliği ve iştirak durumu hakkında hüküm kuruldu. Kararın gerekçesinde olası kast değerlendirmesi cezaların indirilmesinde belirleyici oldu.

Kahvehane cinayetinde karar