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Babadan başlayıp dünyaya uzanan 650 çeşitlik üzüm koleksiyonu

Nevşehir'in Tuzköy'de 15 yılda babasından miras 45 çeşitle başlayan çalışma 650 üzüm çeşidine ulaştı; Kılıç koleksiyonu 1000'e çıkarmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Babadan başlayıp dünyaya uzanan 650 çeşitlik üzüm koleksiyonu

Koleksiyonun kökeni ve genişlemesi:

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kılıç, babasıyla başlayan merakı sonucunda 15 yıllık çalışmayla bahçesinde 650 farklı üzüm çeşidi topladı. Babasının fidancılık döneminde sahip olduğu 45 çeşitlik koleksiyondan ilhamla yola çıkan Kılıç, zaman içinde yurt içi ve yurt dışından getirttiği materyalle koleksiyonu genişletti.

Koleksiyonda Çin, Japonya, Gürcistan, Amerika, İtalya, Fransa, Almanya, Türkmenistan ve Azerbaycan kaynaklı çeşitler bulunuyor. Kılıç, şu anda bahçedeki 650 çeşitten yaklaşık 400'ünden bu yıl ürün aldıklarını, kalanların da zamanla verime geçeceğini bildiriyor.

Çeşitlerin sınıflandırılması ve uygulamaları:

Kılıç, koleksiyondaki üzümleri kullanım amaçlarına göre ayırıyor: sofralık, kurutmalık ve şıralık çeşitler. Ona göre ticari üretimde öncelik genellikle sofralık türlere veriliyor; diğer gruplar farklı üretim ve pazarlama stratejileri gerektiriyor. Bu sınıflandırma, hangi türün çoğaltılacağı ve hangi ürünün pazara sunulacağı kararlarında belirleyici oluyor.

Gelecek planları ve koruma çalışmaları:

Koleksiyon Kılıç için hem bir hobi hem de bir koruma projesi niteliğinde. Asıl geçim kaynağı fidan üretimi olan Kılıç, üzüm koleksiyonunu korumak, çoğaltmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalıştığını belirtiyor. Bahçedeki her bir çeşidi ayrı ayrı takip ederek olgunlaşan üzümleri topluyor, temizliyor ve türlere göre muhafaza ediyor.

Bu yıl sonbaharda yeni dikimler planlayan Kılıç, önceliğini yerli türlere verdiğini vurguluyor ve koleksiyonu 1000 çeşide çıkarmayı hedeflediğini söylüyor. Ayrıca, topladığı çeşitlerin kayıt altına alınması ve çoğaltılmasıyla bu genetik çeşitliliğin korunmasının amaçlandığını ekliyor.

45 çeşitle başlayan yolculuğun bugün 650 çeşide ulaşması, yerel bilgi birikimi ile uluslararası değişimlerin bir araya geldiği bir örnek olarak değerlendiriliyor. Kılıç'ın çalışması, hem bölgesel tarımsal zenginliğin korunmasına hem de fidan üretimi ve yerel pazarların çeşitlenmesine katkı sağlıyor.

BABASININ 45 ÇEŞİTLİK ÜZÜM KOLEKSİYONUNDAN İLHAM ALAN MEHMET KILIÇ, 15 YILLIK ÇALIŞMANIN ARDINDAN...

BABASININ 45 ÇEŞİTLİK ÜZÜM KOLEKSİYONUNDAN İLHAM ALAN MEHMET KILIÇ, 15 YILLIK ÇALIŞMANIN ARDINDAN 650 FARKLI ÜZÜM ÇEŞİDİNİ AYNI BAHÇEDE BULUŞTURDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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