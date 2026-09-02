Babadan çağrı: oğlum masum, Danıştay saldırısında FETÖ bağlantısı araştırılsın

Dosya, iddialar ve Arslan ailesinin talepleri:

Danıştay saldırısının faili olarak hüküm giyen Alparslan Arslan’ın babası İdris Arslan, oğlunun suçsuz olduğunu tekrar ederek olayda dışarıdan müdahale olabileceğini ileri sürdü ve yeni bir soruşturma talep etti. Arslan, dosyanın yeniden açılması için gerekli başvuruları yaptığını söyledi.

17 Mayıs 2006’da Danıştay’ın Necatibey Caddesi’ndeki eski binasında gerçekleşen silahlı saldırıda Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin yaşamını yitirmiş, 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralanmıştı. Yargılama sonucu Alparslan Arslan ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezasına çarptırılmış, tutuklu bulunduğu İstanbul Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki koğuşunda 16 Şubat 2023 tarihinde ölü bulunmuştu.

Babadan "oğlum masum" iddiası:

İdris Arslan, uzun süredir oğlunun kendisine defalarca "baba ben masumum" dediğini belirtti. Duruşmalarda Alparslan’ın ifadesini rahatça veremediğini, mahkemeye başvurarak oğlunun koruma altına alınmasını talep ettiğini ancak bu dilekçelerin dikkate alınmadığını anlattı. Arslan, "Hep ‘oğlum masum’ dedim, ‘oğlum suçsuz’ dedim. Bana göre çok önemli gerekçeler var... Alparslan kendinde olmadığını, dolayısıyla kendisini ifade etmediğini bizzat gördüm" ifadelerini kullandı.

Babası ayrıca duruşma günleri geldiğinde Alparslan’ın sağlığının bozulduğunu ve bu durumun mahkeme sürecini etkilediğini vurguladı: "Mahkeme başkanlığına dilekçe yazarak Alparslan’ın koruma altına alınması gerektiğini söyledim. Ama maalesef dilekçelerim ciddiye alınmadı."

FETÖ iddiaları ve üçüncü şahıs iddiası:

Arslan, olayda tetiği çekenin başka biri olabileceğini savunarak eski bir sanık olan Osman Yıldırım üzerinden değerlendirmede bulundu. Yıldırım’ın yurt dışına kaçışı ve dönüş sürecine atıfta bulunan İdris Arslan, Yıldırım’la yüz yüze görüşmesinden söz ederek ona, "Evlerimi satarım, sana istediğin kadar parayı veririm" dediğini aktardı. Arslan, Yıldırım’ın ise kendisine devlet güvencesi verilirse konuşacağını söylediğini anlattı ve bunun oğlunun mağdur olduğunu gösterdiğini iddia etti.

Baba Arslan ayrıca Danıştay saldırısından önce Alparslan’ın Fethullah Gülen’in akrabalarıyla görüştüğünü öne sürdü. O dönemde adı geçen görüşmenin, avukat Kemalettin Gülen ile gerçekleştiğini ve Alparslan’a "Sen Ankara’ya gidiyorsun, biz elimizden geleni yaparız" şeklinde söz verildiğinin mahkeme sürecinde dile geldiğini söyledi. Arslan, buna dayanarak "FETÖ bağı, ilişkisi, ilintisi varsa bunun mutlaka ortaya çıkarılması lazım" dedi.

Kayıtlar, deliller ve dosyanın yeniden açılması talebi:

Olayın aydınlatılmasında eksik veya şüpheli noktalar bulunduğunu belirten İdris Arslan, en önemli göstergelerden birinin Danıştay’daki güvenlik kamera kayıtlarının eksik veya kapatılmış olması olduğunu kaydetti: "Günümüzde her köşe başında kameralar var ama o süreçte o kadar ciddi bir olay sırasında kameralar kapalı veya kapatılmış." Bu durumun soru işaretleri doğurduğunu, benzer başka verilerin de olayın görüldüğü gibi olmadığını gösterdiğini söyledi.

Arslan konuşmasını, dosyanın yeniden ele alınmasının gerekliliğine vurgu yaparak tamamladı: "Bu olayın yeniden ele alınması lazım, bu dosyanın yeniden açılması lazım. Faili meçhuller dosyasının yeniden açılması çok sevindirici bir olay, inşallah benim oğlumun dosyasını da yeniden açarlar."

Babasının açıklamaları, hem davanın seyrine hem de olayla ilgili yeni delil veya tanık arayışına ilişkin beklentileri öne çıkarıyor. Arslan, iddialarını destekleyecek yeterli veri olduğunu söyleyemeyeceğini fakat devletin konuyu kapsamlı şekilde araştırması gerektiğini savunuyor: "Ben kimseyi suçlayamam ama kimsede suçsuzdur diyemem... bunu devletin araştırıp ortaya çıkarması lazım."

İDRİS ARSLAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU