Dolar 48,2923 +0,05%
Euro 55,9353 -0,01%
Bist 13.927,44 -2,12%
Altın Gram 6.765,59 -0,88%
EUR/USD 1,1578 -0,13%
Brent Petrol 94,98 +0,35%
--°

Babadan çağrı: oğlum masum, Danıştay saldırısında FETÖ bağlantısı araştırılsın

Alparslan Arslan’ın babası İdris Arslan, oğlunun suçsuz olduğunu savunarak FETÖ bağlantısı iddialarının ve delillerin yeniden araştırılmasını talep etti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:26

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Babadan çağrı: oğlum masum, Danıştay saldırısında FETÖ bağlantısı araştırılsın

Dosya, iddialar ve Arslan ailesinin talepleri:

Danıştay saldırısının faili olarak hüküm giyen Alparslan Arslan’ın babası İdris Arslan, oğlunun suçsuz olduğunu tekrar ederek olayda dışarıdan müdahale olabileceğini ileri sürdü ve yeni bir soruşturma talep etti. Arslan, dosyanın yeniden açılması için gerekli başvuruları yaptığını söyledi.

17 Mayıs 2006’da Danıştay’ın Necatibey Caddesi’ndeki eski binasında gerçekleşen silahlı saldırıda Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin yaşamını yitirmiş, 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralanmıştı. Yargılama sonucu Alparslan Arslan ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezasına çarptırılmış, tutuklu bulunduğu İstanbul Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki koğuşunda 16 Şubat 2023 tarihinde ölü bulunmuştu.

Babadan "oğlum masum" iddiası:

İdris Arslan, uzun süredir oğlunun kendisine defalarca "baba ben masumum" dediğini belirtti. Duruşmalarda Alparslan’ın ifadesini rahatça veremediğini, mahkemeye başvurarak oğlunun koruma altına alınmasını talep ettiğini ancak bu dilekçelerin dikkate alınmadığını anlattı. Arslan, "Hep ‘oğlum masum’ dedim, ‘oğlum suçsuz’ dedim. Bana göre çok önemli gerekçeler var... Alparslan kendinde olmadığını, dolayısıyla kendisini ifade etmediğini bizzat gördüm" ifadelerini kullandı.

Babası ayrıca duruşma günleri geldiğinde Alparslan’ın sağlığının bozulduğunu ve bu durumun mahkeme sürecini etkilediğini vurguladı: "Mahkeme başkanlığına dilekçe yazarak Alparslan’ın koruma altına alınması gerektiğini söyledim. Ama maalesef dilekçelerim ciddiye alınmadı."

FETÖ iddiaları ve üçüncü şahıs iddiası:

Arslan, olayda tetiği çekenin başka biri olabileceğini savunarak eski bir sanık olan Osman Yıldırım üzerinden değerlendirmede bulundu. Yıldırım’ın yurt dışına kaçışı ve dönüş sürecine atıfta bulunan İdris Arslan, Yıldırım’la yüz yüze görüşmesinden söz ederek ona, "Evlerimi satarım, sana istediğin kadar parayı veririm" dediğini aktardı. Arslan, Yıldırım’ın ise kendisine devlet güvencesi verilirse konuşacağını söylediğini anlattı ve bunun oğlunun mağdur olduğunu gösterdiğini iddia etti.

Baba Arslan ayrıca Danıştay saldırısından önce Alparslan’ın Fethullah Gülen’in akrabalarıyla görüştüğünü öne sürdü. O dönemde adı geçen görüşmenin, avukat Kemalettin Gülen ile gerçekleştiğini ve Alparslan’a "Sen Ankara’ya gidiyorsun, biz elimizden geleni yaparız" şeklinde söz verildiğinin mahkeme sürecinde dile geldiğini söyledi. Arslan, buna dayanarak "FETÖ bağı, ilişkisi, ilintisi varsa bunun mutlaka ortaya çıkarılması lazım" dedi.

Kayıtlar, deliller ve dosyanın yeniden açılması talebi:

Olayın aydınlatılmasında eksik veya şüpheli noktalar bulunduğunu belirten İdris Arslan, en önemli göstergelerden birinin Danıştay’daki güvenlik kamera kayıtlarının eksik veya kapatılmış olması olduğunu kaydetti: "Günümüzde her köşe başında kameralar var ama o süreçte o kadar ciddi bir olay sırasında kameralar kapalı veya kapatılmış." Bu durumun soru işaretleri doğurduğunu, benzer başka verilerin de olayın görüldüğü gibi olmadığını gösterdiğini söyledi.

Arslan konuşmasını, dosyanın yeniden ele alınmasının gerekliliğine vurgu yaparak tamamladı: "Bu olayın yeniden ele alınması lazım, bu dosyanın yeniden açılması lazım. Faili meçhuller dosyasının yeniden açılması çok sevindirici bir olay, inşallah benim oğlumun dosyasını da yeniden açarlar."

Babasının açıklamaları, hem davanın seyrine hem de olayla ilgili yeni delil veya tanık arayışına ilişkin beklentileri öne çıkarıyor. Arslan, iddialarını destekleyecek yeterli veri olduğunu söyleyemeyeceğini fakat devletin konuyu kapsamlı şekilde araştırması gerektiğini savunuyor: "Ben kimseyi suçlayamam ama kimsede suçsuzdur diyemem... bunu devletin araştırıp ortaya çıkarması lazım."

İDRİS ARSLAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İDRİS ARSLAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Valinin ziyareti: Kıbrıs gazisi Ali Soyöz'ü ve hastaları ziyaret etti
images

Yüz gençleştirme sonrası hastane odasında mini saz konseri
images

Erzincan'da başkan Bekir Aksun'tan zabıta personeline teşekkür ziyareti
images

kayseri'de gizli kameralı sosyal deneyle çevre bilinci test edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hamzabeyli’de eski okul kadınların katma değerli üretim merkezine dönüştü

Elazığ'da tarım müdürlüğü personeline otizme yönelik doğru iletişim eğitimi

Kahta-Siverek yolunda kontrolü kaybeden hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

İşletmede çıkan aile tartışması kavgaya dönüştü: bir kişi cam darbesiyle yaralandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı