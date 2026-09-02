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Karapınar’da gıda güvenliği için kapsamlı denetim seferberliği

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, satış ve toplu tüketim işletmelerinde hijyen, etiket ve son tüketim tarihi kontrollerini kararlılıkla sürdürüyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Serkan Varol

Karapınar’da gıda güvenliği için kapsamlı denetim seferberliği

Karapınar'da yürütülen denetimler:

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen gıda denetimleri aralıksız devam ediyor. Yapılan resmi kontrollerin temel amacı, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak ve tüketici sağlığını korumaktır.

Denetimlerin odağı:

Denetimler başta satış ve toplu tüketim işletmeleri olmak üzere geniş bir yelpazede gerçekleştiriliyor. Ekipler; işletmelerin teknik ve hijyenik şartlarını, gıdaların muhafaza ve depolama koşullarını, ürünlerin son tüketim tarihleri ile etiket bilgilerinin uygunluğunu titizlikle kontrol ediyor. Bu süreçte hijyen uygulamaları, soğuk zincir koşulları ve etiketleme mevzuatına uyum öncelikli maddeler arasında yer alıyor.

Denetimlerin etkisi ve sürdürülebilirlik:

Yapılan açıklamalarda, yürütülen kontrollerin işletmelerin mevzuata uygun hareket etmesinde ve halk sağlığının korunmasında önemli rol oynadığı vurgulandı. Yetkililer, denetimlerin sadece tespit amaçlı olmadığını, aynı zamanda eğitim ve rehberlik işlevi gördüğünü belirterek uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Karapınar'da gerçekleştirilen bu denetimlerin düzenli aralıklarla devam etmesi, hem işletmelerin standardının yükselmesine hem de tüketicilerin güven duygusunun pekişmesine katkı sağlıyor. Vatandaşların şüpheli ürünlerle karşılaşmaları durumunda ilgili birimlere başvurmaları istendi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLER DEVAM EDİYOR.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLER DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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