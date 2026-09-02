Denizcilik genel müdürü Baylan: arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, yaptığı açıklamada "Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.

genel müdürün beyanı:

Baylan'ın açıklaması, sahada yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurguluyor. Resmi ifadede, operasyonların devam ettiği ve konuya ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı belirtildi.

çalışmaların takibi:

Açıklamada yer alan kısa cümle, bakanlık düzeyinde sürecin takip edildiğine işaret ediyor. Yetkili beyanı, arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin kamuoyuna iletilen güncel durumu özetliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan: "Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor"