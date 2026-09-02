Davut Çetin: kurumsal hafızayı geri getirip ATSO'yu proje merkezine dönüştüreceğiz

Davut Çetin'in projeleri ve vaatleri

ATSO başkan adayı Davut Çetin, katıldığı toplantıda geçmiş dönem çalışmalarını ve yeni dönem hedeflerini anlatarak üye ve kent odaklı 7 temada 50 projeyle yola çıktıklarını açıkladı. Çetin, tecrübeyi günün teknolojisi ve yarının ihtiyaçlarıyla buluşturarak ATSO'yu yeniden üreten, proje geliştiren ve üyelerinin yanında duran güçlü bir kuruma dönüştüreceklerini vurguladı.

Adaylık süreci ve tek liste önerisi:

Konuşmasına adaylık serüvenini anlatarak başlayan Çetin, ATSO'da seçim sürecinin tek listeyle yürütülmesine ilişkin öneride bulunduğunu söyledi. Kentin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan ATSO'nun itibarını güçlendirmek için tek liste önerisinin karşılık bulmadığını belirten Çetin, iş dünyası ve çevresinden gelen çağrılar üzerine 'evde oturmak yerine elimi taşın altına koyma' kararıyla yeniden aday olduğunu aktardı.

Geçmiş dönem projeleri ve eleştiriler:

Çetin, geride kalan dört yıllık dönemde kurumun proje üretme kapasitesinin zayıfladığını savunarak kendi dönemlerindeki projeleri örnek gösterdi. 'Biz İNOVATSO'yu açtık; gençlere ve girişimcilere yönelik eğitim ve yönlendirmeler verdik, Antalya'nın ilk roketi ALYA bu ekosistemin içinden çıktı' diyen Çetin, İNOVATSO'nun kapatılmasını ve sicil biriminin taşınmasının ardından o alana restoran açılmasını eleştirdi: 'ATSO'nun tercihi inovasyon yerine rezervasyon oldu.'

Çetin, kendi dönemlerinde Antalya 4.0, Antalya Çevresel Dönüş Çalıştayı, Yerel Yönetimler Zirvesi ve Antalya İklim Zirvesi gibi çok sayıda çalışmayı kent dinamikleriyle birlikte hayata geçirdiklerini belirtti. 'Sadece konuşmadık, proje ürettik ve hayata geçirdik' ifadelerini kullandı.

Finansmana erişim: kürsüde söylemek yetmez:

İş dünyasının en önemli sorunlarından biri olarak finansmana erişimi gösteren Çetin, 'Üyemiz finansmana ulaşamıyor' demenin tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Kürsü konuşmalarının kolay olduğunu ancak önemli olanın somut adımlar atmak olduğunu vurguladı. Görev dönemlerinde pandemi koşullarında dahi üyelerin finansmana erişimi için bakanlıklarla, Nefes Kredisi uygulaması kapsamında girişimler yaptıklarını, Türkiye Bankalar Birliği'ni Antalya'ya davet ederek bankalarla üyeleri aynı masada buluşturduklarını anlattı.

Çetin, aidatları mümkün olan en düşük seviyede tuttuklarını hatırlatarak yeni dönemde de üyelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmalar geliştireceklerini, gerektiğinde kürsüden konuşacaklarını ancak 'sorunları kürsüde bırakmayacağız' diyerek çözüm üretme, takip ve sonuç alma anlayışını öne çıkardı.

Tamamlanan yatırımlar ve eleştirilen eksikler:

Geçmiş dönem başlatılan projelerin sonraki dört yılda tamamlanamamasını eleştiren Çetin, o dönemde aynı bütçe ile kente kalıcı eserler kazandırdıklarını, kasada 60 milyon lirayı aşkın para bıraktıklarını söyledi. Dönemlerinde yapılan ve hayata geçirilen yatırımlar arasında Endüstri Meslek Lisesi'ne modern spor salonu, Aksu Uçak Lisesi'ne Erol Erkan Uçak Bakım Hangarı, Kemer'e ATSO Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi ile kararını aldıkları Elmalı Sağlık Merkezi'nin yer aldığını belirtti. Çetin, görevlerine devam etmiş olsalar Antalya'nın dört yeni eser daha kazanabileceğini vurguladı.

Dijital turizm projelerinden Rota Antalya uygulamasının da sürdürülmediğini, BAKA destekli altyapısı olan bu projenin güncellenip geliştirilmesi gerektiğini söyledi: 'Kurumsal hafıza tam da bunun için önemlidir.'

Yeni dönem öncelikleri ve yol haritası:

Çetin, yeni dönemde önceliklerinin kurumsal yapıyı yeniden güçlendirmek olduğunu belirterek 7 temada 50 projenin hazır olduğunu açıkladı. Bu projelerin önemli bir bölümünün kurumsal restorasyon odaklı olacağını; bunun geçmişe dönüş değil, kurumun zayıflayan kaslarını güçlendirmek, kaybolan hafızasını yeniden oluşturmak ve başarılı modelleri bugünün ihtiyaçlarına göre geliştirmek anlamına geldiğini ifade etti.

Meslek komitelerinin yeniden karar süreçlerinin merkezine alınacağını, ATSO'nun uzman kadrolarını ve veri üretme kapasitesini güçlendireceklerini, üniversiteler, sektörler, meslek örgütleri ve kent kurumları ile iş birliğini artıracaklarını açıkladı. Çetin, 'Çünkü geçmişi olmayanın geleceği sağlam olmaz. Ama yalnızca geçmişi anlatan da gelecek kuramaz' diyerek geçmiş tecrübe ile bugünün teknolojisini birleştirip üyelerinin yanında duran, Antalya için üreten bir ATSO vaadinde bulundu.

ATSO BAŞKAN ADAYI DAVUT ÇETİN AÇIKLAMA YAPTI