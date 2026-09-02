Ehliyetsiz sürüş hastanede bitti: motosikletli genç taksiyle çarpıştı, 80 bin lira ceza

olay özeti

Amasya'nın Yüzevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yeni aldığı motosikletiyle işe giden berber çırağı Sami T. (20), önüne çıkan ticari taksiye çarptı. Kaza sonucu savrulan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

kaza anı ve müdahale:

Kaza, Gocur Pehlivan Sokak ile Nuri Ayvalı Sokak kesişiminde yaşandı. 05 AFN 193 plakalı motosiklet sürücüsü Sami T.'nin, önüne çıkan 05 T 0020 plakalı ticari taksiyi işleten İbrahim A. yönetimindeki araca çarpmasıyla sürücünün savrularak sürüklendiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ehliyetsizlik ve cezai işlem:

Polis incelemesinde motosiklet sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Sürücünün motosikleti kısa süre önce satın aldığı ve sürücü kursuna kayıt yaptırdığı öğrenildi. İdari işlem kapsamında sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 40 bin TL, motosikletin ruhsat sahibi olan babasına ise 40 bin TL olmak üzere toplam 80 bin TL para cezası uygulandı. Kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri esas alınarak soruşturma sürdürülüyor.

Motosikletli genç önüne çıkan ticari taksiye çarptı: Kaza anı kamerada