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Umut bekleyişi Silivri sahilinde: kayıp 10 mürettebat için seferberlik

Silivri açıklarında ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU'nun çarpışması sonrası kaybolan 10 personel için AFAD ve deniz ekiplerinin arama çalışması sürüyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Umut bekleyişi Silivri sahilinde: kayıp 10 mürettebat için seferberlik

kaza ve konum:

Silivri açıklarında, iki ticari geminin çarpışması sonucu irtibatın kesildiği olay bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çarpışmaya karışan gemilerden Türk bayraklı ALSU ile rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU olarak tespit edildi. Olayın, Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde gerçekleştiği, kazanın meydana geldiği deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğu bildirildi.

kayıp mürettebat ve arama çalışmaları:

Batma bilgisi alınan TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinde bulunan ve şu ana kadar irtibat sağlanamayan 10 personel için Sahil Güvenlik ve diğer birimler yoğun şekilde arama yürütüyor. Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 helikopter ve 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti'ne ait 3 deniz aracı görev yapıyor. ALSU tankeri hakkında ise geminin boş olduğu bilgisi yer aldı.

sahilde bekleyiş ve kriz yönetimi:

İrtibat kesilen mürettebatın yakınları Silivri sahiline gelerek beklemeye başladı. İstanbul Valiliği tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda sahilde bir kriz masası kuruldu; kriz masası faaliyetleri Silivri Kaymakamlığı tarafından koordine ediliyor. Yakınlara bölgede sağlık, beslenme, barınma ve psikososyal destek sağlanmaya başlandı.

Arama çalışmaları sürerken yetkililer, bölgedeki koşullar ve deniz derinliğinin zorluğu nedeniyle operasyonun dikkatle yürütüldüğünü belirtiyor. Olayla ilgili gelişmeler ve ekiplerin ilerlemesi hakkında yeni bilgiler geldikçe kamuoyu ile paylaşılacak.

Gemi kazasında aranan personelin yakınları Silivri sahiline geldi

Gemi kazasında aranan personelin yakınları Silivri sahiline geldi

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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