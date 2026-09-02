Valinin ziyareti: Kıbrıs gazisi Ali Soyöz'ü ve hastaları ziyaret etti

Vali Nurtaç Arslan'ın hastane ziyareti

Vali Dr. Nurtaç Arslan, tedavi görmekte olan Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz'ü ziyaret etmek üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne gitti. Ziyarette Arslan, gazi ve ailesiyle bir araya gelerek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyaret sırasında Vali Arslan, gazi Soyöz'ün sağlık durumu hakkında bilgi almak için başhekim Op. Dr. Burak Bakar'dan bilgi aldı. Edinilen bilgilere göre hastanın tedavisi sürüyor ve Arslan, aileye gereken desteğin sağlanacağını vurguladı.

hastalara moral ve destek mesajı:

Vali Arslan, yalnızca Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz ile sınırlı kalmayarak hastanede tedavi gören diğer vatandaşları da ziyaret etti. Arslan, hem hastalara hem de yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek moral vermeyi amaçladı.

VALİ NURTAÇ ARSLAN, BARTIN DEVLET HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖREN KIBRIS GAZİSİ ALİ SOYÖZ'E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.