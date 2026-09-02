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Marmaris'te mavi konteynerlerle kaynakta ayrıştırma yaygınlaşıyor

Marmaris Belediyesi, geri dönüşüm toplama hizmetini kendi ekibiyle yürütüp mavi konteynerlerle ambalaj atıklarının ayrıştırılmasını artırıyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Marmaris'te mavi konteynerlerle kaynakta ayrıştırma yaygınlaşıyor

Marmaris'te mavi konteynerlerle yeni toplama dönemi

Marmaris Belediyesi, sıfır atık hedefi çerçevesinde geri dönüşüm toplama hizmetini belediyenin kendi personeline alarak uygulamayı genişletti. Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma, vatandaşların atıkları kaynağında daha kolay ayırabilmesi için kentin farklı noktalarına mavi konteynerler ve sepetlerin yerleştirilmesini kapsıyor.

uygulamanın ayrıntıları:

Uygulama 28 Temmuz'da başladı; mevcut çöp konteynerlerinin yanına konulan mavi ünitelerle plastik, kağıt, karton, metal ve diğer ambalaj atıklarının ayrı toplanması hedefleniyor. Mavi konteyner bulunmayan noktalarda ise mevcut tel sepetler ambalaj atıklarının toplanması için kullanılıyor. Belediye, hizmetin belediyenin kendi ekipleri tarafından yürütülmesinin lojistik ve denetim açısından avantaj sağlayacağını belirtiyor.

vatandaşlara uyarı ve elde edilen sonuçlar:

Yetkililer, sistemin sağlıklı işlemesi için vatandaşların atıkları doğru şekilde ayırmalarına hassasiyet göstermeleri gerektiğini vurguladı. Özellikle mavi konteynerlere cam atık ve evsel çöplerin atılmaması istendi; cam ambalajların cam kumbaralarına, evsel atıkların ise standart gri çöp konteynerlerine veya yeni nesil akıllı çöp konteynerlerine bırakılması gerektiği hatırlatıldı.

Belediye, uygulamanın ilk bir aylık döneminde toplam 550 ton geri dönüşüm malzemesi toplandığını açıkladı. Geri dönüşüm konteynerlerinin mümkün olduğunca çok noktaya yerleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü, yoğun bölgeler için vatandaşların belediyeyi arayarak ek talepte bulunabileceği bildirildi. Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kaynağında ayrıştırdığımız her atık, Marmaris’in geleceğine bıraktığımız en güzel mirastır. Geleceğimizi birlikte dönüştürüyoruz. Vatandaşlarımızın katkıları ve hassasiyetiyle daha temiz ve sürdürülebilir bir Marmaris için çalışmalarımızı büyütmeye devam edeceğiz."

MARMARİS BELEDİYESİ, SIFIR ATIK HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI YENİ BİR...

MARMARİS BELEDİYESİ, SIFIR ATIK HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI YENİ BİR UYGULAMAYLA GÜÇLENDİRDİ. GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARININ TOPLANMASI HİZMETİNİ KENDİ PERSONELİYLE YÜRÜTMEYE BAŞLAYAN BELEDİYE, KENTİN FARKLI NOKTALARINA MAVİ RENKLİ GERİ DÖNÜŞÜM KONTEYNERLERİ VE SEPETLERİ YERLEŞTİRİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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