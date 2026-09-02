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Sivas'ta kongreye destek veren din adamları mezarları başında anıldı

Sivas'ta 107 yıl önce 4 Eylül Kongresi'ne destek veren Abdurrauf Efendi ve Arap Şeyh, il protokolü tarafından mezarları başında Kur'an tilavetiyle anıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sivas'ta kongreye destek veren din adamları mezarları başında anıldı

Sivas'ta 4 Eylül anma töreni

Sivas'ta düzenlenen anma programı kapsamında, 107 yıl önce gerçekleştirilen 4 Eylül Kongresi'ne verdiği destekle anılan iki din adamı mezarları başında yad edildi. Etkinliklerde il protokolü ve kurum temsilcileri yer aldı.

Protokol ziyaretleri:

İl protokolü; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve çeşitli kurum müdürlerinden oluşan heyetle ilk olarak Sivas Ulu Camii bahçesindeki kabristana giderek Abdurrauf Efendi'nin mezarını ziyaret etti. Yapılan ziyaret sırasında mezar başında saygı duruşu gerçekleştirildi.

Dua ve tilavetle anma:

Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve merhumlar için dualar edildi. Heyet, ardından kongreye destek veren diğer isim olan Arap Şeyh'in kabri başına geçerek benzer bir anma programı icra etti.

Törenin yerel düzeydeki katılımcıları, bu tür anma etkinliklerinin 4 Eylül Kongresi gibi tarihi olayların hatırlanması ve toplumsal belleğin canlı tutulması açısından önemine vurgu yaptı. Program, protokolün kabir ziyaretleri ve yapılan duaların ardından sona erdi.

SİVAS KONGRESİ’NE DESTEK VEREN ABDURRAUF EFENDİ VE ARAP ŞEYH, İL PROTOKOLÜ TARAFINDAN MEZARLARI...

SİVAS KONGRESİ’NE DESTEK VEREN ABDURRAUF EFENDİ VE ARAP ŞEYH, İL PROTOKOLÜ TARAFINDAN MEZARLARI BAŞINDA ANILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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