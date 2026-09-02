Gölköy tarım lisesi için yapım protokolü imzalandı

Kastamonu'da eğitim yatırımları kapsamında Gölköy köyünde yapılacak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası için valilik makamında protokol imzalandı. Törene eğitim ve siyaset çevrelerinden çok sayıda yetkili katıldı.

Protokol töreni ve katılımcılar:

İmza törenine Vali Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Tarım ve Orman Bakanı Danışmanı Ali Bayraktaroğlu ile Eti Bakır A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Cengiz katıldı. Protokol, valilik ile Eti Bakır A.Ş. arasında imzalandı.

Proje kapsamı ve amaçları:

Proje kapsamında inşa edilecek okulun amacı, öğrencilerin tarım alanında hem teorik hem de uygulamalı eğitim almasını sağlamak ve bölgenin tarımsal ihtiyaçlarına donanımlı gençler yetiştirmek olarak açıklandı. Yapım işini üstlenen Eti Bakır, okulda 16 sınıflık bir bina, sera, atölye ile çevre düzenlemesini gerçekleştirecek.

Vali Meftun Dallı törende, destek ve katkıları için Eti Bakır ve protokol sürecinde emeği geçen milletvekillerine ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya teşekkür etti. Dallı, okulun tamamlandığında yalnızca Kastamonu’ya değil bölgeye hitap edecek bir eğitim merkezi olacağını, ileride pansiyonun da eklenmesiyle daha geniş bir öğrenci kitlesine hizmet verebileceğini söyledi.

Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, çalışmalarda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ın desteklerinin belirleyici olduğunu vurguladı ve okulun il ile bölge için önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Halil Uluay ise, geleneksel tarım bilgisi yerine gençlerin modern tarım teknolojilerini kullanmasının amaçlandığını belirterek, okulun bölgedeki gençlerin kendi tarımsal işletmelerini geliştirmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Eti Bakır Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Cengiz de konuşmasında projeyi üstlenmekten memnuniyet duyduklarını, bakanlık ve yerel yetkililerin desteğiyle Kastamonu’ya nitelikli bir eğitim kurumu kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından taraflar protokolü imzalayarak projenin hayata geçirilmesini resmiyete döktü. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede tarım ve hayvancılık alanlarına nitelikli insan kaynağı kazandırılması hedefleniyor.

KASTAMONU’DA EĞİTİM YATIRIMLARI KAPSAMINDA YAPILMASI PLANLANAN GÖLKÖY TARIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİNASI İÇİN YAPIM İŞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.