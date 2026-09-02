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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safi Arpaguş bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti. Görüşme resmi çerçevede gerçekleşti ve karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 19:19

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EDİTÖR: Caner Şahin

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safi Arpaguş bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Safi Arpaguş'u kabul etti

Resmi kaynakların bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir kabul görüşmesi gerçekleştirdi. Kabul, taraflar arasında karşılıklı iletişimin sağlandığı bir çerçevede yapıldı.

görüşmenin çerçevesi:

Toplantıya ilişkin açıklamada yer alan ifadeler, görüşmenin resmi bir kabul niteliğinde olduğunu gösteriyor. Kurum temsilcileri arasındaki bu tür görüşmeler, rutin temas ve koordinasyon mekanizmasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

önemi ve izlenecek adımlar:

Bu kabul, kamu kurumları arasındaki iletişimin sürdürülmesi açısından önem taşıyor. Görüşmeye dair detayların ve olası takip süreçlerinin ilgili resmi kanallardan paylaşılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş&#039;u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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