Girne açıklarında bir naaş bulundu: kimlik tespiti için hastaneye götürüldü

Girne açıklarında bir naaş çıkarıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldığını açıkladı. Üstel, naaşın Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kimlik tespiti için götürüldüğünü ve yapılan ön değerlendirmede söz konusu naaşın yaklaşık 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

Arama-kurtarma çalışmaları:

Üstel, TCG Alemdar gemisinin bölgeye gelmesiyle çalışmaların güçlendiğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da destekleriyle arama-kurtarma faaliyetlerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşlarının katkı verdiğini ifade etti. Çalışmaların helikopterler, gemiler ve diğer unsurlarla gece gündüz sürdüğünü, ekiplerin vardiya usulü 7/24 görev yaptığını kaydetti.

Teknik zorluklar ve çıkarma yöntemi:

Çıkarılan naaşın, bölgedeki derinlik nedeniyle insanlı dalışla ulaşılması mümkün olmayan bir noktadan alındığı belirtildi. Üstel, naaşın uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile çıkarıldığını ve kazanın değerlendirildiği bölgenin yaklaşık 550 metre derinlikte olduğunu aktardı. Üstel, "550 metre, kimse inemiyor. Özel dalgıçlar özel cihazlarla 90 metreye inebilir. Burası 550 metre. O yüzden arama-kurtarma çalışmaları çok ağır seyrediyor" dedi.

Üstel ayrıca, bölgede aramaların robotun ışıklarıyla yapıldığını, şu ana kadar naaş dışında başka bir bulguya rastlanmadığını ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Gemi faciasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten Üstel, Türkiye’den talep edilen teknik inceleme heyetinin KKTC’ye geldiğini ve çalışmalara başladığını bildirdi. Soruşturma kapsamında 9 kişinin tutuklu bulunduğunu söyleyen Üstel, "Suçlu veya ihmal eden kim varsa o doğrultuda tutuklama olacak. Ama tutuklama oldu diye hepsi suçludur diye bir kural yok. Soruşturma bitene kadar süreç devam edecek" ifadelerini kullandı.

Üstel, olası bir ihmale ilişkin olarak, tespit edilmesi halinde sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini kaydetti. Kimlik tespiti için ise hastanedeki uzman ekiplerin çalıştığı ve ardından ailelerden DNA örneği alınmaya başlanacağı bildirildi.

Konuyla ilgili Üstel, bekleyen ailelere bilgi verileceğini ve salgın akışına benzer bir kriz olmadığına dikkati çekerek, hükümetin işleyişinde şu anda bir aksama bulunmadığını; 90 gün sonra ülke genel ve yerel seçimlerinin gerçekleştirileceğini belirtti. "Şimdiden hepimizin bir kez daha başı sağ olsun. Allah sabırlar versin" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldığını açıkladı. Üstel, yaklaşık 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen naaşın, kimlik tespiti için hastaneye kaldırıldığını belirtti.