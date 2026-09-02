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Göletlerde yaşam canlandırılıyor: Beyşehir ve Hüyük'e yavru sazan salımı

Tarım ve Orman Bakanlığı projesiyle Konya'nın Beyşehir ve Hüyük göletlerine yavru sazan bırakıldı; Beyşehir'de 60 bin yavru salındı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Göletlerde yaşam canlandırılıyor: Beyşehir ve Hüyük'e yavru sazan salımı

Balıklandırma çalışması sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerindeki göletlere yavru sazan bırakıldı. Çalışma, bölgedeki su ürünleri stoklarının güçlendirilmesi ve ekosistemin desteklenmesini amaçlıyor.

Beyşehir'de 60 bin yavru sazan salımı:

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ilçedeki farklı göletlere toplam 60 bin yavru sazan bırakıldı. Yapılan balıklandırmanın hedefleri arasında Beyşehir Gölü ve çevresindeki göletlerde balık ekosistemine katkı sağlamak, çeşitli nedenlerle azalan su ürünleri stoklarını bilimsel yöntemlerle desteklemek ve bölgedeki balık varlığını artırmak bulunuyor.

Sürdürülebilirlik ve yerel balıkçılığa destek:

Proje yetkilileri, balıklandırmanın aynı zamanda amatör ve ticari balıkçılığın sürdürülebilirliğine katkı sunmasını hedeflediklerini belirtiyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıklamasında, salınan yavru balıkların korunmasının programın başarısı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Vatandaşlar ve balıkçılardan genç bireylerin en az bir kez üremesine fırsat verilmesi için tür, bölge, dönem ve boy yasaklarına uyulması istendi.

Öte yandan aynı proje çerçevesinde Hüyük ilçesinde de çok sayıda gölete yavru sazan salındı. Yetkililer, salımlardan elde edilecek faydanın bölge balıkçılığı için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN &quot;SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRILMASI PROJESİ&quot;...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRILMASI PROJESİ" KAPSAMINDA KONYA’NIN BEYŞEHİR VE HÜYÜK İLÇESİNDEKİ GÖLETLER YAVRU SAZAN BALIKLARIYLA BULUŞTURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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