Zonguldak'ta gençler yaz kulübü kapanışını şenlikle tamamladı

Zonguldak'ta yaz dönemi şenlikle sona erdi

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri tarafından merkez ve ilçe gençlik merkezlerinin katılımıyla düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü Kapanış Şenliği, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Gençlik Yaz Kulüpleri kapsamında gençlerin yaz tatillerini verimli, eğlenceli ve gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde geçirmeleri hedeflenerek bir dizi etkinlik sunuldu.

Programda öne çıkan etkinlikler:

Açılışta konuşan Gençlik Merkezi Lideri Şendoğan Uyar, yaz boyunca gençlerin spordan sanata, kültürden teknolojiye; akıl ve zekâ oyunlarından gönüllülük faaliyetlerine kadar çeşitli alanlarda bir araya geldiğini söyledi. Şenlik süresince halk oyunları gösterileri, müzik dinletileri, simülasyon ve drone gösterileri, uçak gösterisi ile sportif ve serbest etkinlik oyunları gerçekleştirildi.

Katılım, teşekkür ve kapanış:

Uyar, programın hazırlanmasında emeği geçen yöneticilere, gençlik merkezi müdürlerine, gençlik çalışanlarına, antrenörlere, eğitmenlere ve gönüllülere teşekkür etti. Programa Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü Metin Vural, kurum müdürleri, sporcular, öğrenciler ve aileleri katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve ikramların ardından sona erdi.

ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK HİZMETLERİ TARAFINDAN MERKEZ VE İLÇE GENÇLİK MERKEZLERİNİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN GSB GENÇLİK YAZ KULÜBÜ KAPANIŞ ŞENLİĞİ, KARAELMAS KEMAL KÖKSAL STADYUMU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.