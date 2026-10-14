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Babasının atölyesinde kaportacı olmaya hazırlanan genç kız

Karapınar'da 17 yaşındaki Fatma Kıymet Özen, mesleki eğitimde ağır vasıta kaportacılığı öğreniyor ve babasının atölyesini sürdürmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Babasının atölyesinde kaportacı olmaya hazırlanan genç kız

Çocukluktan mesleğe

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Fatma Kıymet Özen, Mesleki Eğitim Merkezi 1. sınıf öğrencisi olarak babasının mesleği olan ağır vasıta kaportacılığını seçti. Küçük yaşlardan itibaren babasının işine ilgi duyan Özen, aynı iş yerinde hem eğitim alıyor hem de uygulamalı olarak mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Atölyede eğitim ve günlük işler:

Fatma, babası Mustafa Özen ile birlikte her sabah dükkâna gelip çalışıyor. İş tanımları arasında takoz değişimi, yedek parça ve aksesuar işleri, kabin kaldırma ve kaporta onarımları bulunuyor; ayrıca fiberglas yedek parçalarla da ilgileniyor. Kendi çabasını ve öğrenme sürecini, "Sürekli babamın yanına gelip gidiyordum... Kendimi geliştirmek için elimden gelen her şeyi yaptım" sözleriyle anlatıyor. Eğitimine devam ederken uygulama fırsatı bulması, teknik becerilerini hızla geliştirmesini sağlıyor.

Baba desteği ve müşterilerle ilişki:

Fatma, yapamadığı bir konu olduğunda babasından yardım alıyor ve ustasıyla birlikte eksikleri tamamlıyor. Müşteriler ilk başta bir kızın atölyede çalışmasına şaşırsa da işin yapıldığını görünce olumlu tepki veriyor; Fatma, "İlk başta müşteriler biraz duraksıyor, 'baban yok mu' diye soruyorlar. Ben de 'yok, ben varım' diyorum. Sonra gidip işi inceliyoruz, 'tamam, yap ustam' diyorlar" diyerek müşteri güveninin nasıl oluştuğunu aktarıyor. Evde annesinin duası, işte ise babasının rehberliği onun için önemli bir destek kaynağı.

Gelecek hedefi:

Fatma, gelecekte kendine ait ayrı bir dükkan açmaktan ziyade babasıyla aynı atölyeyi sürdürmeyi ve mesleği devralmayı planlıyor. Baba Mustafa Özen, kızının küçüklüğünden beri bu işe ilgisi olduğunu belirterek, "Gerçekten çok gurur verici bir şey. Bir kız evladının sanayide, kendi iş yerimizde çalışması beni çok mutlu ediyor" diyor. Ustalığın zaman alacağını, bunun 5-10, hatta 15 yıl sürebileceğini ifade eden Özen, gençlerin ve özellikle kız çocuklarının meslek sahibi olmaları için önlerinin açılması gerektiğini vurguluyor.

KARAPINAR İLÇESİNDE YAŞAYAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ FATMA KIYMET ÖZEN, BABASININ...

KARAPINAR İLÇESİNDE YAŞAYAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ FATMA KIYMET ÖZEN, BABASININ MESLEĞİ OLAN AĞIR VASITA KAPORTACILIĞINI SEÇTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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