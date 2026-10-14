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Sonbaharda Sason cevizinde toplama zamanı

Batman'ın Sason ilçesinde sonbaharla birlikte ceviz hasadı başladı; kurutulan cevizler kilogramı yaklaşık 400 liradan alıcı buluyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbaharda Sason cevizinde toplama zamanı

Hasadın başladığı köylerde çalışmalar:

Batman'ın Sason ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte ceviz hasadı yoğunlaştı. Kendine özgü tadı ve yüksek yağ oranıyla tanınan Sason cevizi, köylerde hem ritüel hem de ekonomik bir faaliyet olarak öne çıkıyor.

Toplama, ayrıştırma ve kurutma:

Boyları 10 metreye kadar ulaşabilen ceviz ağaçlarına çıkan üreticiler dalları sallayarak ve sopayla hafifçe vurarak meyveleri topluyor. Genellikle erkeklerin tırmandığı ağaçların altında kadınlar yere düşen cevizleri toplayıp evlerine götürerek kabuklarından ayırıyor.

Ayıklanan cevizler, evlerde ya da ortak kurutma alanlarında serilerek kurumaya bırakılıyor; bu süreç cevizlerin lezzetini ve saklama ömrünü doğrudan etkiliyor.

Sason'da kurutulan cevizler kilogramı yaklaşık 400 lira seviyesinden alıcı buluyor. Hasat dönemi, ilçe halkı için hem geleneksel bir uğraş hem de önemli bir gelir kaynağı olmayı sürdürüyor.

SASON’DA SONBAHARLA BİRLİKTE CEVİZ MESAİSİ BAŞLADI

SASON’DA SONBAHARLA BİRLİKTE CEVİZ MESAİSİ BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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