canik belediyesi 8 yılda 11 ödülle dikkat çekti

Canik Belediyesi ödül serisine bir yenisini ekledi

Samsun’un Canik Belediyesi, son 8 yılda hayata geçirdiği projelerle toplumsal alanda sürdürülebilir başarı gösterdi. Belediye; bilim, teknoloji, gençlik, sıfır atık ve belediyecilik alanlarında yürüttüğü çalışmalarıyla toplam 11 ödüle layık görüldü.

ödüller ve öne çıkan projeler:

Geçen hafta alınan TEKNOFEST Güneydoğu ödülüyle belediyenin toplam ödül sayısı 11’e yükseldi. Projeleri arasında özellikle gençlik çalışmaları ve sıfır atık uygulamaları dikkat çekiyor. Canik Belediyesi, gençlik çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Sıfır Atık Köyü projesiyle ise Emine Erdoğan tarafından ödüllendirildi.

Ayrıca Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, TÜBİTAK tarafından bilim ve toplum alanında verilen ödüllere layık görüldü. Belediye, bunun yanı sıra Genç Belediye Ödülü başta olmak üzere farklı kategorilerde de başarı elde etti.

uygulama ve sürdürülebilirlik yaklaşımı:

Canik Belediyesi, projelerini ilçe içinde eğitimden gençlik çalışmalarına, sıfır atık uygulamalarından yerel yönetim hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hayata geçiriyor. Belediye yetkilileri, adımların büyük kısmının öz kaynaklarla atıldığını belirtiyor ve yatırımların ilçenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik olduğunu vurguluyor.

Başkan İbrahim Sandıkçı, hemşehrilerle birlik içinde çalıştıklarını söyleyerek, "Canik’imiz için azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizde örnek olan projelere imza atıyor, eser ve hizmet seferberliğimizi ödüllerle taçlandırıyoruz. Başarılarımıza yenilerini ekleyerek her alanda daha güçlü Canik için çalışmayı ve üretmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Belediyenin aldığı ödüller, uygulamaların yerel düzeyde kabul gördüğünün ve proje odaklı yönetim anlayışının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Canik yetkilileri, önümüzdeki dönemde de benzer odak alanlarında yeni projeler üreterek başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ, BİLİM, TEKNOLOJİ, BELEDİYECİLİK, SIFIR ATIK VE GENÇLİĞE YÖNELİK PROJELERİYLE 11 AYRI ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU.