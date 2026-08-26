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Babasının yardımına gelen sürücü, alkol testi reddiyle daha ağır ceza aldı

Burdur'da ehliyetsiz şoför ve araç sahibine 80 bin lira ceza verildi; oğlu için gelen baba alkolmetreyi reddetti, 400 bin lira ceza ve ehliyete el konuldu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Babasının yardımına gelen sürücü, alkol testi reddiyle daha ağır ceza aldı

Babasının yardımına gelen sürücü, alkol testi reddiyle daha ağır ceza aldı

Burdur'da polis ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu bir araçta yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. İlk işlemde sürücü ile araç sahibi hakkında ayrı ayrı 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

durumun tespit edilmesi:

Olay, gece saatlerinde Hızır İlyas Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, durdurulan araçta yaptıkları kontrolde sürücünün ehliyetinin bulunmadığını saptadı. İlk işlemler sırasında araç içinde bulunan; araç sahibinin oğlu olan kişi, yaşanan durum üzerine babasından yardım istedi.

babanın gelişimi ve yapılan işlemler:

Bunun üzerine olay yerine, 15 NH 991 plakalı otomobiliyle gelen ve başına İ.K. olarak geçen araç sahibi durumundan şüphelenilen sürücü olarak değerlendirildi. Polis ekipleri, İ.K.'ye alkolmetre ile ölçüm yapmak istedi; İ.K. ise alkolmetreyi üfleme talebini reddetti. Kontrol kayıtlarında İ.K.'nin ehliyetine daha önce 2030 yılına kadar el konulduğu, ekiplerce tespit edildi.

Alkolmetreyi üflemeyi reddeden ve çeşitli trafik maddelerinden işlem yapılan İ.K.'ye toplam 400 bin lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine el konulma süresi 2030'dan 2035'e uzatıldı. Olay yerindeki trafik işlemleri sonrasında otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Polis ekiplerinin müdahalesi, ehliyetsiz araç kullanımıyla başlayan sürecin, alkol testi reddi ve daha önceki ehliyet el koyma kaydının ortaya çıkmasıyla önemli ölçüde ağırlaştığını gösterdi. Olayla ilgili işlemler polis tarafından sürdürülüyor.

SÜRÜCÜ İ.K.&#039;NİN POLİS EKİPLERİ İLE KONUŞMASI

SÜRÜCÜ İ.K.'NİN POLİS EKİPLERİ İLE KONUŞMASI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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