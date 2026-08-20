Bademli'de sezonun ilk zeytinleri dalından toplandı

Bademli'de ilk hasat töreni:

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde yeni sezonun ilk zeytin hasadı, üretici Esra Meral'e ait zeytin bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte sezonun ilk zeytinleri dalından toplanarak sembolik hasat yapıldı.

protokol ve üreticiler bir arada:

Törene Dikili Kaymakamı Metin Arslanbaş, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü ile Dikili ve Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürleri katıldı. Protokol üyeleri, üreticilerle birlikte zeytin toplayarak hasat heyecanına ortak oldu.

Katılımcılar, sahada üreticilerle bir araya gelerek üretim ve hasat sürecine ilişkin bilgi aldı; uygulanan yöntemler ve verim beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Hasat sırasında hem üretici deneyimleri paylaşıldı hem de sezon öncesi değerlendirmeler yapıldı.

İzmir için verim ve bereket beklentisi:

Ege'nin köklü tarımsal değerlerinden biri olan zeytin üretiminde önemli bir yere sahip İzmir'de başlayan bu ilk hasat, bölge üreticileri için moral kaynağı oldu. Katılımcılar, yeni hasat sezonunun başta İzmirli üreticiler olmak üzere Türkiye genelindeki zeytin üreticileri için bol ürünlü, bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

TÜRKİYE’DE SEZONUN İLK ZEYTİN HASADI İZMİR’İN DİKİLİ İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ