Dolar 49,3393 +0,11%
Euro 55,2119 -0,10%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.686,39 +1,40%
EUR/USD 1,1194 -0,19%
Brent Petrol 104,90 +0,59%
--°

Bafra jandarması 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan zanlıyı gözaltına aldı

Bafra'da jandarma ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan M.D.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bafra jandarması 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan zanlıyı gözaltına aldı

Bafra jandarması operasyonla aranan şahsı yakaladı

Samsun’un Bafra ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, jandarma ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Aranan şahsın, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hüküm giydiği belirtildi.

operasyon ve yakalama:

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen araştırma ve takip çalışmaları neticesinde, M.D. isimli kişi tespit edilerek yakalandı. Yapılan müdahale ve arama süreci planlı şekilde yürütüldü.

adli süreç:

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, resmi prosedürler gereği Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN 11 YIL 3 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN 11 YIL 3 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şafak vakti operasyon: Ankara'da farklı suçlardan aranan 48 kişi gözaltına alınd...
images

Kapıkule'de 67 canlı pitonla yapılan kaçakçılık girişimi engellendi
images

Çorum merkezinde 131 uygulamada çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
images

Memlekette helallik ve gözyaşı: Denizli'de ölen çift Tatar beldesinde uğurlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şafak vakti operasyon: Ankara'da farklı suçlardan aranan 48 kişi gözaltına alındı

arı şahini 9 günde Rize'den Ürdün'e ulaştı

Konya'da trafik kazasında üç kişilik aileye son veda

Sultangazi'de emeğin sultanları: kadın üretimi iki gün Sanat Sokağı'nda

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da