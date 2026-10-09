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İnegöl'de evinde hareketsiz bulunan 63 yaşındaki şahsın cenazesi adli tıpa gönderildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesi tarafından evinde hareketsiz bulunan 63 yaşındaki Sabahattin Ayıntap hayatını kaybetti; cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl'de evinde hareketsiz bulunan 63 yaşındaki şahsın cenazesi adli tıpa gönderildi

Olay yeri ve ilk müdahale:

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cömert Sokak'ta bulunan tek katlı evde sabah saatlerinde ailesi tarafından hareketsiz halde bulunan Sabahattin Ayıntap (63) için ihbar yapıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik güçleri, yapılan kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Soruşturma ve adli süreç:

Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis, incelemelerde bulundu. Cenaze, savcılık tarafından yapılan ön incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve süreç devam ediyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE SABAHATTİN AYINTAP (63), AİLESİ TARAFINDAN EVİNDE HAREKETSİZ HALDE...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE SABAHATTİN AYINTAP (63), AİLESİ TARAFINDAN EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU. OLAY YERİNE SEVK EDİLEN SAĞLIK EKİPLERİ, ŞAHSIN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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