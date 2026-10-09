İnegöl'de evinde hareketsiz bulunan 63 yaşındaki şahsın cenazesi adli tıpa gönderildi

Olay yeri ve ilk müdahale:

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cömert Sokak'ta bulunan tek katlı evde sabah saatlerinde ailesi tarafından hareketsiz halde bulunan Sabahattin Ayıntap (63) için ihbar yapıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik güçleri, yapılan kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Soruşturma ve adli süreç:

Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis, incelemelerde bulundu. Cenaze, savcılık tarafından yapılan ön incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve süreç devam ediyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE SABAHATTİN AYINTAP (63), AİLESİ TARAFINDAN EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU. OLAY YERİNE SEVK EDİLEN SAĞLIK EKİPLERİ, ŞAHSIN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ.