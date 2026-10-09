Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 18 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin listede yeri:

Stanford Üniversitesi ile Hollanda merkezli Elsevier iş birliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)'nden toplam 18 akademisyen yer aldı. Listede akademisyenlerin uluslararası etki düzeyleri; atıf sayıları, h-indeksi, hm-indeksi, standardize edilmiş atıf göstergeleri ve yazar sırasına bağlı atıf etkisi gibi bibliyometrik ölçütler dikkate alınarak değerlendirildi.

OMÜ temsilcilerinden 15 isim "Yıllık Etki", 9 isim ise "Kariyer Boyu Etki" kategorisine girdi; bu iki kategoride yer alanlardan 6 akademisyen her iki listede de kendine yer buldu. Listede ayrıca akademik dünyaya katkılarıyla anılan ve vefat eden Prof. Dr. Okan Özgönenel ile Prof. Dr. Erdem Koç da saygıyla anıldı.

rektör aydın'ın değerlendirmesi:

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, uluslararası listede yer almanın üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesini ve görünürlüğünü ortaya koyduğunu belirtti. Rektör Aydın, bilimsel üretkenlik ve nitelikli araştırmaların önemine dikkat çekerek, akademisyenlerin başarılarının genç araştırmacılar ve öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti ve başarıların devamını diledi.

yıllık etki listesi:

OMÜ'den Yıllık Etki Listesi'ne giren akademisyenler şunlar:

Prof. Dr. Mehmet Çetin (Mimarlık Fakültesi), Prof. Dr. Necmi Dege (Fen Fakültesi), Prof. Dr. Mehmet Turgut (Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Orhan Dengiz (Ziraat Fakültesi), Prof. Dr. Selim Ceylan (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Vedat Suat Ertürk (Fen Fakültesi), Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya (Ziraat Fakültesi), Prof. Dr. İbrahim Demirtaş (Eczacılık Fakültesi), Prof. Dr. Tevfik Özen (Fen Fakültesi), Doç. Dr. İlknur Zeren Çetin (Mimarlık Fakültesi), Doç. Dr. Kadir Mert Döleker (Mühendislik Fakültesi), Doç. Dr. Halil Mutuk (Fen Fakültesi), Doç. Dr. Songül Şahin (Fen Fakültesi), Doç. Dr. Hasan Yakan (Eğitim Fakültesi) ve Doç. Dr. Burhan Dost (Tıp Fakültesi).

kariyer boyu etki listesi:

Kariyer Boyu Etki Listesi'nde yer alan OMÜ akademisyenleri ise şunlardır:

Prof. Dr. Mehmet Çetin (Mimarlık Fakültesi), Prof. Dr. Mehmet Turgut (Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Necmi Dege (Fen Fakültesi), Prof. Dr. Feryal Akbal (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Turgay Partal (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya (Ziraat Fakültesi), Prof. Dr. Orhan Dengiz (Ziraat Fakültesi), Prof. Dr. Selim Ceylan (Mühendislik Fakültesi) ve Prof. Dr. Birol Elevli (Mühendislik Fakültesi).

OMÜ'nün bu sonuçları, üniversitenin araştırma çıktılarının uluslararası platformlarda görünürlüğünün arttığını ve farklı disiplinlerden araştırmacıların etki alanlarının genişlediğini gösteriyor. Akademik başarıların sürdürülebilirliği için kurum içi destek ve genç araştırmacıların teşvik edilmesinin önemi vurgulanıyor.

“DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİ”NDE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDEN (OMÜ) 18 BİLİM İNSANI YER ALDI.