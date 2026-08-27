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Kayseri'de âşıklık geleneği uluslararası şölenle sahnede

29 Ağustos'ta Erciyes Kültür Merkezi'nde yapılacak 5. Uluslararası Âşıklar Şöleni, yerli ve yabancı âşıkları saz ve halk şiiri geleneğinde buluşturacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kayseri'de âşıklık geleneği uluslararası şölenle sahnede

Etkinlik bilgileri:

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Âşıklar Şöleni, Türk halk kültürünün önemli taşıyıcılarından olan âşıklık geleneğini Kayseri'de bir araya getirecek. Etkinlik, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Erciyes Kültür Merkezi (EKM) büyük salon'unda düzenlenecek.

Program, ilk planlamada Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı'nda saat 19.30'da başlaması öngörülürken, hafta sonu için öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle iç mekâna alınarak saat ve yer değişikliği yapılmıştır. Organizatörler, izleyicilerin konforu ve programın aksamaması için bu düzenlemeyi uygulamışlardır.

Katılımcılar ve repertuvar:

Şölende Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen âşık ve ozanların yanı sıra uluslararası temsilciler de sahne alacak. Programda yer alacak isimler şunlar: Âşık Kul Nuri (Gümüşhane), Âşık Ahmet Poyrazoğlu (Van), Âşık Orhan Üstündağ (Ardahan), Âşık Rahim Sağlam (Erzurum), Âşık Selahaddin Kazanoğlu (Antalya), Âşık Beyzade Arslan (Ankara), Âşık Abdullah Gizlice (Osmaniye), Âşık Osman Akçay (Adana), Ozan Ahmet Şahballı (Kahramanmaraş) ve Yağız Ozan (Konya).

Uluslararası katılımcılar arasında Nargile Mehtiyeva (Azerbaycan), Tumar Nurakova (Kırgızistan) ve Malika Aldamzharova (Kazakistan) yer alacak. Kayseri'yi temsil edecek yerel isimler ise Âşık Gulfani, Halil Daylak, Ozan Köroğlu, Âşık Cefai, Âşık Çapanoğlu, Âşık Fırgati ve Âşık Mahrumi olarak açıklandı.

Kültürel hedef ve destekçiler:

Etkinlik, Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak taşıdığı sorumluluğun yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor. Şölen; saz, söz ve halk şiiri geleneğinin yaşatılmasına katkı sunmayı, Anadolu'nun farklı yörelerinden gelen âşıkların birikimlerini Kayseri'de buluşturarak bu birikimi gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Organizasyon; Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği başta olmak üzere yerel kurumların desteğiyle gerçekleşecek. Etkinlik, Kayseri'nin kültür ve sanat alanındaki birikimini kamuoyuna taşıyacak ve âşıklık geleneğinin uluslararası paydaşlarla buluşmasına olanak sağlayacak.

Kayseri'de düzenlenecek şölen, geleneksel saz-söz pratiğini izleyicilerle buluşturarak hem yerel hem uluslararası düzeyde kültürel paylaşımı güçlendirmeyi hedefliyor. İzleyiciler programda farklı coğrafyaların âşık geleneğini aynı çatı altında izleme imkânı bulacak.

KAYSERİ VALİLİĞİ VE KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, FARKLI ŞEHİR VE ÜLKELERDEN...

KAYSERİ VALİLİĞİ VE KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, FARKLI ŞEHİR VE ÜLKELERDEN ÂŞIKLARIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK 5. ULUSLARARASI ÂŞIKLAR ŞÖLENİ; 29 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 20.00’DE ERCİYES KÜLTÜR MERKEZİ’NDE (EKM) DÜZENLENECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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