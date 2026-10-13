Bitlis adliyesi sahada umut oldu: Ata bebek için dayanışma maçı

Bitlis adliyesi dayanışma için toplandı

Konya Ereğli'de görev yapan Cumhuriyet Savcısı İrem Tümay ile avukat Seyit Ahmet Tümay'ın SMA hastası bir aylık oğulları Ata Tümay için Bitlis adliyesi saha çıktı. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin Spor Salonu'nda yapıldı ve hem sportif rekabet hem de farkındalık yaratma amacı taşıdı.

etkinlikte öne çıkanlar:

Salon boyunca açılan pankartlar ve sloganlar dikkat çekti. Pankartlarda Bitlis Adliyesi Ata için sahada, 1 aylık bir bebek, kocaman bir umut ile Ata’ya umut ol ifadeleri yer aldı. Katılımcılar maç sırasında ve sonrası sosyal dayanışma çağrıları yaparak Ata bebeğin tedavi sürecine destek olunmasını istedi.

Etkinlik, adliye çalışanları ile yerel kuruluşlar arasında bir dayanışma örneği olarak planlandı. Spor karşılaşmasının sağladığı görünürlük sayesinde hem bağış çağrıları hem de kamuoyunun hastalığa ilişkin farkındalığına katkı amaçlandı.

başsavcının mesajı:

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Fazıl Kandemir etkinlikte yaptığı konuşmada Ata bebeğin mücadelesinde ailenin yanında olduklarını ifade etti. Kandemir, etkinliği bir dayanışma örneği olarak nitelendirerek adliye personelinin Ata'yı kendi evlatları gibi gördüğünü ve imkanlar ölçüsünde destek çağrısı yaptıklarını belirtti. Başsavcı ayrıca destek veren herkese teşekkür etti.

aileden teşekkür ve süreç:

Etkinliğe canlı telefon bağlantısıyla katılan baba Seyit Ahmet Tümay, aile adına destekleri için teşekkür etti ve yaşadıkları süreci paylaştı. Oğullarının 9 Eylül 2026 tarihinde dünyaya geldiğini, dokuz günlükken SMA teşhisi konulduğunu ve ailenin bu zorlu süreçte hem sevinç hem endişe yaşadığını anlattı. Tümay, Bitlis Adliyesi ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür etti.

Organizatörler, bu tür etkinliklerin sadece maddi destek toplamakla kalmayıp toplumsal bilinci artırdığını vurguladı ve kamuoyundan Ata bebeğe yönelik yardımların sürmesini istedi.

Sportif sonuç da organizasyonun bir parçası olarak kaydedildi: Bitlis Adliyesi takımı, Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler takımını 3-0 yenerek turnuvada sahada galip geldi. Maçın ardından katılımcılar bir araya gelerek Ata bebeğe destek çağrılarını yineledi.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE GÖREV YAPAN CUMHURİYET SAVCISI İREM TÜMAY İLE AVUKAT SEYİT AHMET TÜMAY’IN SMA HASTASI BİR AYLIK OĞULLARI ATA TÜMAY’A DESTEK OLMAK AMACIYLA BİTLİS’TE DAYANIŞMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.