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Başkent Ankara'nın 103. yılında milli irade ve bilim vurgusu

Mansur Yavaş, resepsiyonda Ankara'nın sadece idari merkez olmadığını; çağdaşlaşma, eğitim, bilim ve millet iradesinin simgesi olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 21:28

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EDİTÖR: Elif Demir

Başkent Ankara'nın 103. yılında milli irade ve bilim vurgusu

Yavaş'tan başkent vurgusu

Atatürk Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Ankara'nın Başkent Oluşunun 103. Yıl Dönümü' resepsiyonunda konuşan Mansur Yavaş, Ankara'nın tarihsel rolüne dikkat çekti. Yavaş, şehrin yalnızca yönetim merkezi olmadığını; aynı zamanda çağdaşlaşma, eğitim, bilim ve millet iradesininin simgesi haline geldiğini ifade etti.

Başkan Yavaş, Ankara'nın Cumhuriyet tarihindeki yerini anlatırken kentin bir milletin kaderini tayin ettiği sahne olduğuna işaret etti. Konuşmada, kentin Milli Mücadele sürecindeki merkezi rolü ve TBMM'nin kuruluşunun buradaki önemine vurgu yapıldı.

Atatürk'ün tercihinin gerekçesi:

Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'yı başkent seçmesinin arkasındaki nedenleri hatırlattı. 27 Aralık'ta kente gelişi ve o günkü karşılama ortamının, Atatürk'ün moralini ve kararlılığını yükselttiğini belirtti. Bu atmosferin, Milli Mücadele'yi yönetmek için Ankara'yı güvenli ve stratejik bir merkez haline getirdiğini, sonrasında 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin de bu yürüyüşün dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Konuşmada ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin yönetilmesi ve Cumhuriyet'in temellerinin atılmasının Ankara'da gerçekleştiği anımsatıldı; bu unsurların şehrin sembolik önemini pekiştirdiği vurgulandı.

Kutlama programı ve konser:

Mansur Yavaş'ın konuşmasının ardından törene müzik dinletisiyle devam edildi. Sanatçı Kubat, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir konser verdi ve katılımcılara dönemin ruhunu çağrıştıran bir program sundu. Resepsiyon, başkentin tarihsel kimliğine yapılan vurgular ve sanat etkinliğiyle tamamlandı.

Etkinlik, Ankara'nın hem tarihsel misyonuna sahip çıkma hem de çağdaş bir başkent olarak eğitim ve bilime verdiği önemi hatırlatma amacı taşıdı.

ABB Başkanı Yavaş: &quot;Ankara bilimin ve millet iradesinin de simgesi haline geldi&quot;

ABB Başkanı Yavaş: "Ankara bilimin ve millet iradesinin de simgesi haline geldi"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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