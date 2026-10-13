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Bartın'da bilim festivaline 50 bin kişilik hedef

Bartın Üniversitesi, 15-17 Ekim'de Kutlubey Kampüsü'nde düzenlenecek bilim festivaline bölge ve Türkiye'den toplam 50 bin ziyaretçi hedefliyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 21:27

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EDİTÖR: Taylan Polat

Bartın'da bilim festivaline 50 bin kişilik hedef

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde bölgenin yeni bilim buluşması

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, üniversitenin Kutlubey Kampüsü'nde 15-17 Ekim tarihlerinde ilk kez düzenlenecek Bilim Festivali için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Rektör Akkaya, etkinliğin bilimsel içeriklerin yanında spor ve kültürel programlarıyla da geniş kitlelere hitap edeceğini belirtti.

Program ve öne çıkan etkinlikler:

Festival üç gün boyunca katılımcılara akademik sunumlar, teknoloji gösterileri ve uygulamalı atölyeler sunacak. Etkinlik programında İHA ve robot gösterimleri, akademisyen ve öğrencilerin sunumları ile ziyaretçilerin doğrudan deneyimleyebileceği sergiler yer alacak. Ayrıca gölet alanında kanodan okçuluğa kadar uzanan sportif faaliyetler ve yöresel kültürü yansıtan minder oyunu gibi etkinlikler planlanıyor.

Katılım hedefi ve bölgesel davet:

Rektör Akkaya, Bartın halkı başta olmak üzere teknoloji, bilim, spor ve kültürel etkinliklere ilgi duyan herkesi festivale davet etti. Akkaya, Zonguldak, Karabük, Sinop, Kastamonu başta olmak üzere tüm Türkiye'den ziyaretçiler beklediklerini vurgulayarak, etkinlik boyunca 50 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi: 'Hedefimiz 3 gün boyunca 50 bin insanı ağırlamayı hedefliyoruz.'

Organizasyonun özellikle anaokulu öğrencilerinden üniversiteli gençlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap edeceği, festivalin bölgedeki bilim farkındalığını artırmayı amaçladığı belirtildi. BARÜ yetkilileri, etkinlik alanında ziyaretçilerin hem eğlenip hem de bilimsel bilgiye erişebileceği deneyim odaklı aktiviteler hazırlandığını aktardı.

Festivalin bölge adına ilk olma niteliği taşıdığına dikkat çeken Rektör Akkaya, Kutlubey Kampüsü'nde gerçekleştirilecek bu etkinliğin gelecek nesillere ilham verecek bir platform oluşturacağını ifade etti.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA, ÜNİVERSİTE EV SAHİPLİĞİNDE...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA, ÜNİVERSİTE EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN BİLİM FESTİVALİ'NE 50 BİN KATILIMCI BEKLEDİKLERİNİ AÇIKLADI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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