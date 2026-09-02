Bağdat ve Ankara arasında yeni hat: yolsuzlukla mücadelede doğrudan iletişim

Irak ve Türkiye doğrudan iletişim hatları kurdu

Irak Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Başkanı Muhammed Ali Lami, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile yaptığı görüşmenin ardından iki ülke arasında yolsuzlukla mücadelede doğrudan iletişim ve iş birliği kanallarının açıldığını açıkladı. Lami, özellikle yolsuzluktan elde edilen paraların takibi ve aranan kişilerin yakalanmasında karşılaşılan engellerin aşılması amacıyla ortak çalışmaların süreceğini belirtti.

iş birliğinin kapsamı ve hedefleri:

Görüşmede, yolsuzluk suçlarından elde edilen kaynakların izlenmesi, kara para aklama faaliyetlerine ilişkin önlemler ve geri alınacak varlıklarla ilgili dosyaların sonuçlandırılması için uygulanabilir adımlar ele alındı. Lami, bu süreçte uluslararası iş birliğinin artırılmasının önemine vurgu yaparak, paraların geri alınması ve yasa dışı sığınakların önlenmesi için Türkiye ile koordinasyonun güçlendirileceğini söyledi. Ayrıca Lami, Ankara ziyaretinde Türk yetkililerle varılan mutabakatların devam ettirilmesinin gündemde olduğunu aktardı.

ekonomik güven ve yatırım ortamı:

Lami, yolsuzlukla etkin mücadele ve hukukun üstünlüğünün yatırımlar için güvenli bir ortam oluşturacağını, şirketlerin şantaj ve rüşvetten korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Irak vatandaşlarının tecrübe ve imkânları nedeniyle Türk şirketlerine güvendiğini söyleyen Lami, Türk firmalarının yeniden yapılanma ve kalkınma projelerine katkı verebileceğini belirtti. Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ise Türkiye’nin Irak ile ilişkileri geliştirme ve yolsuzlukla mücadele çabalarını destekleme niyetinde olduğunu, Irak’ın güvenliği ve istikrarının bölgeye olumlu yansıyacağını kaydetti.

Her iki taraf, yolsuzlukla mücadele alanındaki iş birliğini pratik adımlara dönüştürme ve ekonomik ortaklığı derinleştirme yönünde mutabık kaldı; önceliklerin arasında dosya takibi, delil paylaşımı ve fayda sağlayacak operasyonel mekanizmaların kurulması bulunuyor.

IRAK YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURUMU BAŞKANI MUHAMMED ALİ LAMİ, TÜRKİYE'NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİ ANIL BORA İNAN İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMEDE, TÜRKİYE İLE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA DOĞRUDAN İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİ KANALLARININ AÇILDIĞINI AÇIKLADI